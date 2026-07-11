Farriin ka timid Mojtaba Khamenei oo lagu xusay in ‘dhiigga aabihii’ loo aargudi doono
Farriin qoraal ah oo loo tiiriyay Mojtaba Khamenei, hoggaamiyaha cusub ee Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iiraan, ayuu ku sheegay in “aargoosi” loo baahan yahay in loo sameeyo aabihiis, kaasoo lagu dilay maalintii ugu horreysay ee dagaalka weerarrada Israa’iil iyo Mareykanka.
Farriinta, oo loo soo saaray si loogu mahadceliyo dadkii ka soo qayb galay aaska Cali Khamenei, ayaa lagu yiri: “Waxaan ballan qaadaynaa inaan u aargudno dhiiggaaga saafiga ah iyo kan dhammaan shuhadadii labada dagaal ee ay sababeen gacan ku dhiiglayaasha dambiilayaasha ah iyo kuwa aan sharafta lahayn. Aargoosigan waa rabitaanka qarankeenna waana in si hubaal ah loo fuliyaa.”
Mojtaba Khamenei, oo xilka qabtay aabihiis dilkiisa ka dib, weli ma uusan ka soo muuqan fagaare, oo ay ku jirto aaska hoggaamiyihii hore ee Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iiraan, ma uusan bixin farriin muuqaal ama cod ah, waxaana la daabacay oo keliya farriimo qoran oo magaciisa lagu saxiixay.
Fariintii ugu dambeysay ee loo tiriyay ayuu yiri, “Dambiilayaashan, oo magacyadooda laga la tixay kor ilaa hoos, waxay la gali doonaan qabriyadooda jacaylkoodii ahaa geeri nabadeed oo ku haleesha sariirahooda.
Waa inay ogaadaan in arrintani aysan ku xirnayn aniga ama mas’uuliyiin kale midoodna. Haddaynu joogno iyo haddii kaleba, arrintan waa la samayn doonaa, dhawaanna shakhsiyaad naga madaxbanaan oo adduunka oo dhan kala jooga ayaa mid walba gooni u fulin doonaa qayb ka mid ah hawshan rabbaaniga ah.”