Dabka ka kacay duurka Spain oo dilay 12 qof.

News DeskJuly 11, 2026
Less than a minute

Dab aad u weyn oo ka kacay koonfur-bari Spain ayaa dilay 12 qof, oo ay ku jiraan afar muwaadin Ingiriis ah, halka 23 qof la sheegay in la la’yahay.

Dabkan ayaa la sheegay inuu yahay kii ugu weynaa abid ee lagu arko Spain.

Boqolaal dab-damis ah iyo khabiiro kale ayaa la geeyay magaalada Bidar ee koonfur-bari Spain si ay isugu dayaan inay xakameeyaan dabka ka kacaya kaymaha.

Mas’uuliyiinta aagga Los Gallardos ee gobolka Almeria ayaa ka digay in tirada dhimashadu ay kordhi karto.

Spain waxay sii waddaa inay la kulanto heerkul aad u sarreeya, iyadoo gaartay heerkul gaaraya 40 darajo Celsius, taasina waxay keentay in dab-damis laga soo sheego meelo kala duwan oo ku yaal koonfurta Yurub, gaar ahaan Faransiiska, Portugal iyo Spain.

News DeskJuly 11, 2026
Less than a minute
home

Related Articles

XOG CULUS Xiisadda Badda Cas oo Kacsan! Warbixin Cusub oo Sheegtay Saldhig Ciidan oo La Dhisayo..

July 11, 2026

Khilaaf ka dhashay canshuuraha oo hakiyay dhaqdhaqaaqa ganacsi ee dekedda Bosaso

July 11, 2026

Gudoomiye Maxamuud Xaashi oo Mar Kale Xiniinyaha la Soo Baxay

July 11, 2026

“Xukuumadu HAA & MAYA Waxay Ku Mashquulsan tahay Maxaan Cunaa?” Masuul Xisbiga KAAh ku cusub.

July 11, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker