Ku dhowaad 30 qof oo ku dhintay dab ka kacay warshad kabo oo ku taala Shiinaha

News DeskJuly 10, 2026
1 minute read

Ku dhowaad 30 qof ayaa ku dhintay dab khamiisti ka kacay samaysa kabaha oo ku taalla gobolka koonfur-bari ee Shiinaha ee Fujian, sida ay baahisay wakaaladda wararka rasmiga ah ee Xinhua.

Madaxweynaha Shiinaha, Xi Jinping, ayaa dalbaday in la sameeyo hawlgal samatabixin iyo baadigoob buuxa, isagoo sidoo kale ku baaqay in si degdeg ah loo baaro sababta keentay dabka iyo in si adag loola xisaabtamo cid kasta oo mas’uul ka ah shilkaas.

Dabka ayaa ka billowday warshadda shirkadda kabaha ee Huiteng oo ku taalla magaalada Jinjiang, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay waaxda dab-damiska ee magaalada. Sababta dabka dhalisay ayaan weli la ogeyn. Magaalada Jinjiang ayaa ka mid ah xarumaha ugu waaweyn ee wax-soo-saarka kabaha ciyaaraha ee Shiinaha.

Markii uu dabku kacay, waxaa gudaha dhismaha ku sugnaa 237 shaqaale warshadda ka shaqaynayay. Mas’uuliyiintu waxay ka soo badbaadiyeen 213 qof, waxaana laba ka mid ah la sheegay inay dhinteen markii isbitaalka la geeyay. Intaa ka dib, 26 qof oo markii hore la la’aa ayaa la xaqiijiyay inay geeriyoodeen, sida uu sheegay telefishinka dowladda ee CCTV.

Wakaaladda wararka ee Xinhua ayaa sheegtay in milkiilaha warshadda iyo mas’uuliyiin kale oo shirkadda ka tirsan la xiray, isla markaana la hakiyay (la xannibay) dhammaan akoonnada bangiyada ee shirkadda iyadoo baaritaanku socdo.

News DeskJuly 10, 2026
1 minute read
home

Related Articles

XOG CULUS : DUNIDU OO HAL ARRIN KU KALA SAARTAY SOMALILAND IYO KOSOVO! Warbixin Cusub Oo Sharaxday

July 10, 2026

DEG DEG Xisbiga Mucaaradka ah ee Kaah oo Afka Furtay Soona Qufay Boob iyo Dhac ay Xukumadu ku Kacday

July 10, 2026

IOM: In ka badan 13,000 muhaajiriin Afrikaan ah oo Soomaali ay ku jirto oo galay Yemen bishii Juun

July 10, 2026

Ra’iisul Wasaare Ku-xigeenka Soomaaliya: Wadahadallada doorashooyinka waxay muujiyeen is-afgarad ku saabsan doorashada qof iyo cod

July 10, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker