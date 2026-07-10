Israa’iil oo Mareykanka la wadaagtay xog xasaasi ah oo ku saabsan Trump
Wargeyska The Wall Street Journal ayaa sheegay in Israa’iil ay Washington la wadaagtay xog muujinaysa, in Iiraan ay ka fiirsanayso qorshe cusub oo lagu khaarijinayo madaxweynaha Mareykanka, Donald Trump.
Sida warbixintu sheegayso, xogtan ayaa u muuqata inay si weyn u saameysay fikirka Madaxweynaha Mareykanka. Maalmihii u dambeeyay, Trump ayaa dhowr jeer si fagaare ah uga hadlay hanjabaadaha dilka ee lagu hayo, isagoo yiri: “Waxay doonayaan inay khaarijiyaan hoggaamiyaha Mareykanka, aniga,” iyo “Magacaygu wuxuu ku jiraa dhammaan liisaskooda.”
Xogta ay Israa’iil siisay Trump, oo ay weheliso isku daygii fashilmay ee lagu dili lahaa bishii Luulyo 2024 ee gobolka Pennsylvania—kaas oo Trump ku andacoonayo inuu ahaa qorshe ay dejisay Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iiraan—ayaa sababtay in madaxweynaha Mareykanku arrinta isku dayga dilka uu ka dhigo wax ka baxsan oo keliya arrin amni, isla markaana uu uga faa’iidaysto qayb ka mid ah fariintiisa siyaasadeed.
Qaar ka mid ah dadka dhaliila siyaasadaha Trump ayaa aaminsan, in tani ay tahay xeelad uu ku doonayo inuu ku kasbado naxariis iyo taageero gudaha Mareykanka.
Si kastaba ha ahaatee, kuwo kale ayaa khatarta u arka mid dhab ah, iyagoo tusaale u soo qaadanaya eedeymihii sanadkii 2022 ee ku saabsanaa, isku day la sheegay in ay ciidanka Ilaalada Kacaanka Iiraan ku doonayeen inay ku khaarijiyaan John Bolton, oo ahaa lataliyihii hore ee amniga qaranka ee Donald Trump.
Si kastaba ha ahaatee, xitaa haddii Trump uu arrintan u adeegsado olole siyaasadeed, waayo-aragnimada taariikhiga ah ee Mareykanka waxay muujinaysaa, in isku dayada lagu dilo madaxweynayaasha aysan mar walba horseedin koror ku yimaada taageeradooda siyaasadeed.
Tan iyo sanadkii 1950, waxaa dhacay ugu yaraan lix isku day oo lagu qaarijinayey madaxweynayaal Mareykan ah, kuwaas oo u dhexeeyay dilkii lagu guuleystay ee John F. Kennedy iyo isku dayadii fashilmay ee lagu beegsaday Harry Truman, Gerald Ford iyo Ronald Reagan.
Inkastoo Truman iyo Ford aysan ku guuleysan inay dib u soo celiyaan taageeradoodii hoos u dhacday kadib weerarradaas, Reagan ayaa noqday mid ka duwan, maadaama degganaantiisa iyo kaftankiisii kadib weerarkii 1981 ay abuureen mowjad weyn oo taageero iyo koror muuqda oo ku yimid sumcaddiisa.
Hadda, dad badan ayaa aaminsan in Trump—oo Reagan uu yahay madaxweynihii uu ugu jeclaa—uu isku dayayo inuu isu muujiyo hoggaamiye adag oo geesi ah, isagoo si joogto ah u xoojinaya hadallada ku saabsan khatarta lagu hayo noloshiisa.