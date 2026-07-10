Iiraan oo si adag ugu hanjabtay Imaaraadka Carabta iyo meelaha ay beegsan doonto

News DeskJuly 10, 2026
1 minute read

Ismaaciil Kowsari, oo xubin ka ah Guddiga Amniga Qaranka ee Baarlamaanka Iran, ayaa ku eedeeyay Isutagga Imaaraadka Carabta, inuu ku lug lahaa weerarradii dhowaan dhacay, wuxuuna uga digay in dalku “bixin doono qiimaha uu kula shaqeynayo Washington.”

“Ficilladan, Imaaraadku wuxuu garab siiyay cadowga Iran, waana inuu ogaadaa in qiimaha taageeradan uu noqon doono mid aad u weyn,” ayuu yiri.

Esmaaciil Kowsari ayaa sidoo kale sheegay in taageero kasta oo Imaaraadku siiyo waxa uu ku tilmaamay “ciidamada gardarrada wada”, iyadoo la raacayo digniinihii hore ee Taliska Guud ee Ciidamada Qalabka Sida ee Iran, ay la kulmi doonto jawaab ka timaadda Iran.

Sidaas darteed, ayuu yiri, “kaabeyaasha gaadiidka badda, tareennada iyo duulista hawada ee Imaaraadka, iyo sidoo kale xarumaha saliidda iyo gaaska, waxay ka mid noqon doonaan bartilmaameedyada ugu waaweyn ee ciidamada qalabka sida ee Iran haddii wax tallaabo ah la qaado, maadaama ay door ku leeyihiin taageeridda saldhigyada ciidamada Maraykanka ee gobolka.”

News DeskJuly 10, 2026
1 minute read
home

Related Articles

XOG CULUS : DUNIDU OO HAL ARRIN KU KALA SAARTAY SOMALILAND IYO KOSOVO! Warbixin Cusub Oo Sharaxday

July 10, 2026

DEG DEG Xisbiga Mucaaradka ah ee Kaah oo Afka Furtay Soona Qufay Boob iyo Dhac ay Xukumadu ku Kacday

July 10, 2026

IOM: In ka badan 13,000 muhaajiriin Afrikaan ah oo Soomaali ay ku jirto oo galay Yemen bishii Juun

July 10, 2026

Ra’iisul Wasaare Ku-xigeenka Soomaaliya: Wadahadallada doorashooyinka waxay muujiyeen is-afgarad ku saabsan doorashada qof iyo cod

July 10, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker