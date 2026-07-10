Iiraan oo si adag ugu hanjabtay Imaaraadka Carabta iyo meelaha ay beegsan doonto
Ismaaciil Kowsari, oo xubin ka ah Guddiga Amniga Qaranka ee Baarlamaanka Iran, ayaa ku eedeeyay Isutagga Imaaraadka Carabta, inuu ku lug lahaa weerarradii dhowaan dhacay, wuxuuna uga digay in dalku “bixin doono qiimaha uu kula shaqeynayo Washington.”
“Ficilladan, Imaaraadku wuxuu garab siiyay cadowga Iran, waana inuu ogaadaa in qiimaha taageeradan uu noqon doono mid aad u weyn,” ayuu yiri.
Esmaaciil Kowsari ayaa sidoo kale sheegay in taageero kasta oo Imaaraadku siiyo waxa uu ku tilmaamay “ciidamada gardarrada wada”, iyadoo la raacayo digniinihii hore ee Taliska Guud ee Ciidamada Qalabka Sida ee Iran, ay la kulmi doonto jawaab ka timaadda Iran.
Sidaas darteed, ayuu yiri, “kaabeyaasha gaadiidka badda, tareennada iyo duulista hawada ee Imaaraadka, iyo sidoo kale xarumaha saliidda iyo gaaska, waxay ka mid noqon doonaan bartilmaameedyada ugu waaweyn ee ciidamada qalabka sida ee Iran haddii wax tallaabo ah la qaado, maadaama ay door ku leeyihiin taageeridda saldhigyada ciidamada Maraykanka ee gobolka.”