Cabsi weyn oo laga muujiyay doorashada soo socta ee Kenya
Kenya ayaa leh fursad 84.1% ah oo ah inay ka dhacdo rabshadaha la xiriira doorashada, inta lagu jiro doorashada guud ee 2027, sida lagu sheegay warbixin cusub oo uu soo saaray Machadka Kofi Annan.
Warbixintu waxay caddeysay in qiyaastaas ay tahay qiimeyn khatar ah, balse aanu ahayn xaqiijin ah in rabshado ay dhab ahaanti dhici doonaan. Sidaas darteed, waxay ugu baaqday dowladaha, hoggaamiyeyaasha siyaasadeed, ururrada bulshada rayidka ah iyo shacabka inay qaadaan tallaabooyin hore si loo xoojiyo nabadda, loogana hortago rabshadaha ka hor inta aysan dhicin.
Warbixintu waxay tiri: “Qiimeyntan waa qiimeyn khatar ah, mana aha wax la hubo. Waa inay noqdaan baaq hore loogu qaado tallaabooyin lagu xoojinayo dadaallada nabadda laguna hortagayo rabshadaha ka hor inta aysan dhicin.”
Sida uu sheegay Machadka Kofi Annan, doorashooyinku waxay noqon karaan fursad lagu xoojiyo dimuqraadiyadda, laakiin sidoo kale waxay kordhin karaan xiisadda, haddii ay jiraan kala qaybsanaan siyaasadeed, hay’ado daciif ah ama kalsoonida shacabka oo hoos u dhigta nidaamka doorashada.
Warbixintu waxay sharaxday in Tusmada Khataraha Doorashada ay isticmaasho tilmaamo siyaasadeed, bulsho, dhaqaale iyo maamul, si loo qiimeeyo xaaladda doorashada loona bixiyo digniin hore oo loogu talagalay go’aan-qaadayaasha, maamulayaasha doorashada iyo dhinacyada kale ee ay khusayso.
Kenya waxay ka mid tahay 10 dal oo si qoto dheer loogu falanqeeyay warbixintan, taas oo isku daraysa qiimeyn tirokoob ah iyo falanqayn ku saabsan xaaladda siyaasadeed, caqabadaha doorashada iyo tallaabooyinka lagu yareyn karo khatarta rabshadaha ka hor doorashada guud ee 2027.