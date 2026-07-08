Trump oo sheegay in wadahadalada Iran ay yihiin wakhti lumis, Maraykanka oo weeraro culus ku qaaday Iran
Madaxweynaha Maraykanka, Donald Trump, ayaa sheegay in heshiiskii xabbad-joojinta ee u dhexeeyay Maraykanka iyo Iran uu “dhammaaday”, isaga oo ku tilmaamay wada-hadallada Tehran “waqti lumis”.
Hadalkan ayaa yimid kaddib markii Maraykanku xaqiijiyay inuu qaaday weerarro uu ku tilmaamay kuwo “xooggan” oo lala beegsaday badhtilmaameedyo ku yaalla Iran, isagoo sheegay in tallaabadaasi ay jawaab u ahayd weerarro lagu qaaday saddex markab oo marayay marin-biyoodka Istiraatiijiga ah ee Hormuz, kuwaas oo ay ku jireen labo shidaal-side oo laga leeyahay Qatar iyo Sucuudiga.
Dhankeeda, Iran ayaa sheegtay inay ka aargoosatay weerarradaas, iyadoo ku dhawaaqday inay beegsatay 85 saldhig oo ciidan oo Maraykanku leeyahay, kuwaas oo ay sheegtay inay kaga jawaabayso duqaymihii lagu qaaday gobolka Hormozgan iyo magaalada dekedda leh ee Mahshahr. Isla markaana, seedhiga digniinta duqaymaha cirka ayaa laga maqlay dalalka Baxrayn iyo Kuweyt.
Sidoo kale, maamulka Trump ayaa laalay oggolaansho hore oo u saamaxayay Iran inay dhoofiso saliid iyadoo lagu salaynayo heshiis ku-meel-gaadh ah oo nabadeed oo Washington iyo Tehran kala saxeexdeen 17-kii Juun.
Dhanka kale, naxashka hoggaamiyihii sare ee Iran, Ayatollah Cali Khamenei, oo dhawaan la dilay, ayaa gaadhay magaalada Najaf ee dalka Ciraaq, halkaas oo ay ka bilaabmeen munaasabadaha aaskiisa.