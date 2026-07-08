Trump oo ka farxiyay madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky

News DeskJuly 8, 2026
1 minute read

Madaxweyne Trump ayaa sidoo kale sheegay inuu u oggolaan doono Ukraine inay soo saarto gantaallada difaaca cirka ee Mareykanka ee Patriot, arrintaas oo loo arko guul weyn oo u soo hoyatay Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky.

Ku dhawaaqistan ayaa timid kadib kulan ay labada hoggaamiye ku yeesheen hareeraha shir madaxeedka NATO, halkaas oo Trump uu hadallo wanaagsan ka sheegay dadaalka dagaal ee Ukraine.

Trump wuxuu sheegay in Kyiv ay si degdeg ah u soo saari karto gantaalladan, inkastoo uu xusay in shirkadda Mareykanka ee soo saarta Patriot aan weli arrintaas si rasmi ah loogu wargelin.

Zelensky ayaa sheegay in gantaallada Patriot ay yihiin habka ugu waxtarka badan ee lagu soo ridi karo gantaallada ballistic-ga ee Ruushka.

Dhanka kale, Xoghayaha Arrimaha Dibadda ee Mareykanka Marco Rubio ayaa sheegay in bilihii la soo dhaafay Ruushku ay ku adkaatay difaaca hawadiisa, taasoo Washington ay rajaynayso inay horseedi doonto wadaxaajoodyo lagu soo afjarayo dagaalka.

News DeskJuly 8, 2026
1 minute read
home

Related Articles

Nuxurka Qodobada Shirkii Golaha Wasiirada ee Maanta

July 8, 2026

Ugaas War Kasoo Saaray Kalfadhiga Golaha Deegaanka Oodweyne.

July 8, 2026

24 weerar oo burcad-badeednimo ah oo saddex bilood gudahood ka dhacay Gacanka Cadmeed

July 8, 2026

Shariif Sheekh Axmed oo beeniyay eedeymo ku saabsan inuu xiriir siyaasadeed iyo mid dhaqaale uu ka helo Imaaraadka

July 8, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker