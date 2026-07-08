Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo mucaaradka oo isku raacay sii wadista wada-hadallada siyaasadeed
Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo wakiillo ka socda mucaaradka ayaa ku heshiiyay in la sii wado wada-hadallada siyaasadeed ee u dhexeeya labada dhinac, sida lagu sheegay war-saxaafadeed ay Arbacada maanta soo saartay Wasaaradda Warfaafinta, Dhaqanka iyo Dalxiiska.
War-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in kulanka, oo ka dhacay Muqdisho 7-dii Luulyo 2026, uu qabsoomay jawi saaxiibtinimo, isla markaana uu labada dhinac u suurtageliyay is-weydaarsi furan, daacadnimo ku dhisan iyo dood wax-ku-ool ah oo la xiriirta xaaladda siyaasadeed ee dalka.
Sida lagu xusay bayaanka, dowladda iyo mucaaradku waxay isla garteen in la sii ambaqaado geeddi-socodka wada-hadallada loo dhan yahay, iyadoo ujeeddadu tahay in la xoojiyo xasilloonida siyaasadeed, amniga iyo horumarka Soomaaliya.
War-saxaafadeedku ma uusan bixin faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan qodobbo gaar ah oo laga heshiiyay ama jadwalka kulamada xiga, hase yeeshee wuxuu caddeeyay in wada-hadalladu sii socon doonaan.
Labada dhinac ayaa sidoo kale uga mahadceliyay Dowladda Turkiga doorkeeda fududeynta wada-hadallada, iyagoo ku ammaanay dadaallada Ankara ee lagu taageerayo geeddi-socodka wada-xaajoodka.
Wadahadalladan ayaa ku soo beegmaya xilli Soomaaliya ay ka taagan tahay dood ku saabsan hannaanka doorashooyinka iyo mustaqbalka geeddi-socodka siyaasadeed, iyadoo beesha caalamkuna ku baaqeyso in khilaafaadka jira lagu xalliyo wadahadal iyo is-afgarad si loo ilaaliyo xasilloonida dalka.