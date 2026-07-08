Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo mucaaradka oo isku raacay sii wadista wada-hadallada siyaasadeed

News DeskJuly 8, 2026
1 minute read

Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo wakiillo ka socda mucaaradka ayaa ku heshiiyay in la sii wado wada-hadallada siyaasadeed ee u dhexeeya labada dhinac, sida lagu sheegay war-saxaafadeed ay Arbacada maanta soo saartay Wasaaradda Warfaafinta, Dhaqanka iyo Dalxiiska.

War-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in kulanka, oo ka dhacay Muqdisho 7-dii Luulyo 2026, uu qabsoomay jawi saaxiibtinimo, isla markaana uu labada dhinac u suurtageliyay is-weydaarsi furan, daacadnimo ku dhisan iyo dood wax-ku-ool ah oo la xiriirta xaaladda siyaasadeed ee dalka.

Sida lagu xusay bayaanka, dowladda iyo mucaaradku waxay isla garteen in la sii ambaqaado geeddi-socodka wada-hadallada loo dhan yahay, iyadoo ujeeddadu tahay in la xoojiyo xasilloonida siyaasadeed, amniga iyo horumarka Soomaaliya.

War-saxaafadeedku ma uusan bixin faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan qodobbo gaar ah oo laga heshiiyay ama jadwalka kulamada xiga, hase yeeshee wuxuu caddeeyay in wada-hadalladu sii socon doonaan.

Labada dhinac ayaa sidoo kale uga mahadceliyay Dowladda Turkiga doorkeeda fududeynta wada-hadallada, iyagoo ku ammaanay dadaallada Ankara ee lagu taageerayo geeddi-socodka wada-xaajoodka.

Wadahadalladan ayaa ku soo beegmaya xilli Soomaaliya ay ka taagan tahay dood ku saabsan hannaanka doorashooyinka iyo mustaqbalka geeddi-socodka siyaasadeed, iyadoo beesha caalamkuna ku baaqeyso in khilaafaadka jira lagu xalliyo wadahadal iyo is-afgarad si loo ilaaliyo xasilloonida dalka.

News DeskJuly 8, 2026
1 minute read
home

Related Articles

Nuxurka Qodobada Shirkii Golaha Wasiirada ee Maanta

July 8, 2026

Ugaas War Kasoo Saaray Kalfadhiga Golaha Deegaanka Oodweyne.

July 8, 2026

Trump oo ka farxiyay madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky

July 8, 2026

24 weerar oo burcad-badeednimo ah oo saddex bilood gudahood ka dhacay Gacanka Cadmeed

July 8, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker