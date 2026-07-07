War ka soo kordhay qaraxii ka dhacay meel u dhow hoyga madaxweynaha Faransiiska
Hoyga rasmiga ah ee Madaxweynaha Faransiiska iyo xafiiska madaxtooyada ayaa xaqiijiyay in qaraxyo laga soo sheegay bartamaha magaalada Dimishiq, balse Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron uu badqabo.
Ilo amni ayaa BBC-da u sheegay in qaraxyada ay ka dhasheen laba walxood oo qarxa, halka warbaahinta Suuriya ay sheegtay in 18 qof, oo ay ku jiraan afar askari oo booliis ah, ay ku dhaawacmeen dhacdada.
Madaxweyne Macron ayaa hadda ku sugan magaalada Dimishiq, halkaas oo uu wada-hadallo kula leeyahay Madaxweynaha Suuriya Ahmed al-Shara gudaha qasriga madaxtooyada.
Marka uu soo gabagabeeyo booqashadiisa Suuriya, Madaxweyne Macron wuxuu u ambabixi doonaa Turkiga si uu uga qayb galo shir-madaxeedka NATO. Sida uu sheegay Qasriga Elysee, booqashadu waxay u socotaa sidii loo qorsheeyay, wax isbeddel ahna laguma samayn jadwalka.
Muuqaallo iyo sawirro lagu baahiyay baraha bulshada ayaa muujinayay qiiq iyo holac ka kacaya gaari ku dhow hoteel ku yaalla Dimishiq, kaddib markii la soo sheegay qaraxyada.
Dhanka kale, telefishinka dowladda Suuriya ayaa baahiyay in Madaxweyne Axmed al-Shara uu si rasmi ah ugu soo dhoweeyay Madaxweyne Emmanuel Macron qasriga madaxtooyada.
Sida ay xaqiijisay BBC Verify, qaraxyadu waxay ka dhaceen waddada dhinaceeda ee Shukri al-Quwatli qiyaastii 125 mitir u jirta Four Seasons Hotel ee Dimishiq, oo ka mid ah waddooyinka ugu muhiimsan caasimadda.
Saraakiisha Faransiiska ayaa sheegay in Madaxweyne Macron uusan maqal wax qarax ah intii uu ku sii jeeday qasriga madaxtooyada.