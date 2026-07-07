Trump oo Ra’iisul Wasaaraha Talyaaniga hadallo adag hawada u mariyay
Madaxweynaha Mareykanka, Donald Trump, oo bishii hore hadallo is khilaafsan is dhaafsaday Ra’iisul Wasaaraha Talyaaniga, Giorgia Meloni, ayaa sameeyay qoraal cusub oo niyad jab ku noqday rajadii laga qabay in xiriirkooda lagu hagaajin lahaa dadaallo diblomaasiyadeed ka hor shir-madaxeedka NATO ee ka dhacaya Ankara.
Maalintii Axadda, Trump ayaa bartiisa bulshada ee Truth Social ku wadaagay sawir laga qaaday intii lagu jiray shirkii G7 ee bishii hore, kaas oo Meloni ay uga muuqatay iyadoo si yaab leh u eegaysa. Wuxuu sawirka ku lifaaqay qoraal uu ku yiri:
“Waxaa loo baahan yahay amar maxkamadeed oo mamnuucaya soo dhowaanshaha.”
Warbaahinta Talyaaniga ayaa sheegtay in toddobaadyadii la soo dhaafay ay jireen dadaallo diblomaasiyadeed oo lagu doonayay in lagu hagaajiyo xiriirka labada hoggaamiye. Waxay sidoo kale tilmaantay in qoraalkan cusub ee Trump, oo soo baxay Axaddii ka hor furitaanka shir-madaxeedka NATO, uusan muujinayn rajo wanaagsan oo ku saabsan hagaajinta xiriirka.
Kadib shirkii G7 ee lagu qabtay Faransiiska intii u dhexeysay 15–17 Juun, Trump wuxuu sheegay in Meloni ay “ka codsatay” in ay sawir la gasho isaga.
Wuxuu yiri:
“Ma aanan doonayn inaan sawirka la galo, laakiin waan naxay, markaas ayaan oggolaaday.”
Hadalladan uu Trump ka sheegay Giorgia Meloni ayaa si weyn hadal hayn u dhaliyay, maadaama Meloni ilaa dhowaan loo arkayay mid ka mid ah xulafada ugu dhow ee maamulka Mareykanka ee Yurub, isla markaana mararka qaar loogu yeeri jiray “hoggaamiyaha si hoose ula hadasha Trump.