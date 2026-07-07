Hoggaamiyaha xisbiga soo galootiga neceb ee Faransiiska oo tallaabo adag wajahaysa
Hoggaamiyaha xisbiga garabka midig ee Faransiiska, Marine Le Pen, ayaa lumisay racfaankii ay ka qaadatay xukun dambiyeed lagu helay oo la xiriiray si khaldan u adeegsiga lacagaha dadweynaha. Garsoorayaasha maxkamadda racfaanka ee Paris ayaa ku xukumay saddex sano oo xabsi ah, laba sano oo ka mid ahna la hakiyay, halka hal sano lagu xukumay inay xirato qalab elektaroonig ah oo lagula soconayo.
Tani waxay u ogalaanaysaa in ay u tartami karto doorashada madaxtinimada Faransiiska ee 2027, laakiin Marwo Le Pen ayaa horay u sheegtay inaysan ololaha doorashada ku geli doonin shuruudahan.
Waxay sheegtay in taasi ay ka dhigan tahay inay mar kasta u baahan doonto oggolaansho marka ay qabanayso isu-soo-bax olole doorasho. Le Pen ayaa caawa ka soo muuqan doonta telefishinka Faransiiska.