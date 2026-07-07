Hoggaamiyaha xisbiga soo galootiga neceb ee Faransiiska oo tallaabo adag wajahaysa

News DeskJuly 7, 2026
Less than a minute

Hoggaamiyaha xisbiga garabka midig ee Faransiiska, Marine Le Pen, ayaa lumisay racfaankii ay ka qaadatay xukun dambiyeed lagu helay oo la xiriiray si khaldan u adeegsiga lacagaha dadweynaha. Garsoorayaasha maxkamadda racfaanka ee Paris ayaa ku xukumay saddex sano oo xabsi ah, laba sano oo ka mid ahna la hakiyay, halka hal sano lagu xukumay inay xirato qalab elektaroonig ah oo lagula soconayo.

Tani waxay u ogalaanaysaa in ay u tartami karto doorashada madaxtinimada Faransiiska ee 2027, laakiin Marwo Le Pen ayaa horay u sheegtay inaysan ololaha doorashada ku geli doonin shuruudahan.

Waxay sheegtay in taasi ay ka dhigan tahay inay mar kasta u baahan doonto oggolaansho marka ay qabanayso isu-soo-bax olole doorasho. Le Pen ayaa caawa ka soo muuqan doonta telefishinka Faransiiska.

News DeskJuly 7, 2026
Less than a minute
home

Related Articles

Nin u ololeeyn jiray Qadiyada Somaliland oo is Casilay

July 7, 2026

Madaxweyne Ku-xigeenka Jamhuuriyadda Somaliland oo qaabilay Madaxa Hay’adda Cuntada Adduunka (WFP) ee Somaliya

July 7, 2026

Xamaas oo kala dirtay maamulkeedii Qasa, awooddana ku wareejinaysa guddi farsamo oo Qaramada Midoobay taageerto

July 7, 2026

War ka soo kordhay qaraxii ka dhacay meel u dhow hoyga madaxweynaha Faransiiska

July 7, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker