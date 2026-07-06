Shiinaha ayaa tijaabiyay gantaal nooca kuwa meelaha fog gaara

News DeskJuly 6, 2026
1 minute read

Shiinaha ayaa tijaabiyay gantaal nooca meelaha fog gaara ee loo yaqaan kuwa riddada-dheer oo lagu riday badda baasifigga, saacado yar kaddib markii Australia ay heshiis cusub oo dhinaca difaaca ah la saxiixatay Fiji.

Beijing waxay sheegtay in tani ay tahay “qayb caadi ah oo ka mid ah tijaabooyinka sannadlaha ah ee militariga Shiinaha”, balse tijaabadan waxay ka careysiisay dalal deris ah oo ay ku jiraan Japan, New Zealand iyo Australia.

Canberra waxay ku eedeysay Shiinaha in uu “xasillooni darro ka abuurayo” gobolka, inkastoo saraakiishu ay sheegeen in aysan rumaysnayn in tijaabadani jawaab u tahay heshiiska cusub ee amniga.

Australia ayaa sanadihiii u dambeeyay ku dadaalaysay in ay xoojiso xiriirka difaaca ee ay la leedahay dalalka deriska la ah si ay uga hortagto saameynta sii kordheysa iyo awooda militeri ee shiinaha ku leeyahay gobolka.

Wasiirka Difaaca Australia, Richard Marles, ayaa shir jaraa’id oo uu qabtay Isniintii ku sheegay in Beijing ay Canberra ku wargelisay qorshaheeda tijaabada gantaalka saacado yar ka hor inta aan la fulin.

Wasiirka arrimaha dibadda New Zealand, Winston Peters, ayaa sheegay in tijaabadan ay ahayd “mid aan la aqbali karin oo su’aalo badan dhalinaysa”, wuxuuna sheegay in dowladdiisu ay wadahadallo la yeelan doonto waddamada ay iskaashiga leeyihiin ee Baasifigga.

News DeskJuly 6, 2026
1 minute read
home

Related Articles

Berbera Dunidu Way Ku Dagaallamaysaa, Shacabkeeduna Weli Waxay La Dagaalamayan Laydh iyo Biyo!..

July 6, 2026

Madaxweynaha Somaliland oo Cafis Guud u fidiyey 𝟔𝟎𝟗 𝐌𝐚𝐱𝐛𝐮𝐮𝐬

July 6, 2026

Diyaaradaha daroonka Turkiga oo faltanka cirka kaga yaabsaday kuwa Maraykanka ee F-16

July 6, 2026

Madaxweynihii hore ee Iiraan oo ka qayb galay aaska Cali Khamenei oo ka dhacaya Tehran

July 6, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker