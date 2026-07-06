Munaasabadda aaska ayaa sii socon doonta ilaa 5:00 galabnimo waqtiga Tehran.

News DeskJuly 6, 2026
Less than a minute

Guddiga qabanqaabada aaska Cali Khamenei ayaa ku dhawaaqay in munaasabadda aasku ay sii socon doonto ilaa 5:00-ta galabnimo maanta waqtiga magaalada Tehran.

Laga bilaabo saaka, naxashka hoggaamiyihii hore iyo tiro ka mid ah ehelkiisa, kuwaas oo lala dilay markii ay Mareykanka iyo Israel weerareen qiyaastii afar bilood ka hor, ayaa gaari looga qaaday Mosallaha Tehran, waxaana la qorsheeyay in uu maro waddo dhererkeedu yahay 10 kiiloomitir oo ku dhammaanaysa Fagaaraha Azadi.

News DeskJuly 6, 2026
Less than a minute
home

Related Articles

Berbera Dunidu Way Ku Dagaallamaysaa, Shacabkeeduna Weli Waxay La Dagaalamayan Laydh iyo Biyo!..

July 6, 2026

Madaxweynaha Somaliland oo Cafis Guud u fidiyey 𝟔𝟎𝟗 𝐌𝐚𝐱𝐛𝐮𝐮𝐬

July 6, 2026

Diyaaradaha daroonka Turkiga oo faltanka cirka kaga yaabsaday kuwa Maraykanka ee F-16

July 6, 2026

Madaxweynihii hore ee Iiraan oo ka qayb galay aaska Cali Khamenei oo ka dhacaya Tehran

July 6, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker