Munaasabadda aaska ayaa sii socon doonta ilaa 5:00 galabnimo waqtiga Tehran.
Guddiga qabanqaabada aaska Cali Khamenei ayaa ku dhawaaqay in munaasabadda aasku ay sii socon doonto ilaa 5:00-ta galabnimo maanta waqtiga magaalada Tehran.
Laga bilaabo saaka, naxashka hoggaamiyihii hore iyo tiro ka mid ah ehelkiisa, kuwaas oo lala dilay markii ay Mareykanka iyo Israel weerareen qiyaastii afar bilood ka hor, ayaa gaari looga qaaday Mosallaha Tehran, waxaana la qorsheeyay in uu maro waddo dhererkeedu yahay 10 kiiloomitir oo ku dhammaanaysa Fagaaraha Azadi.