Diyaaradaha daroonka Turkiga oo faltanka cirka kaga yaabsaday kuwa Maraykanka ee F-16
Daroonka Turkiga ee loo yaqaan Bayraktar Kizil ayaa la sheegay in ay meel fog ka bartilmaameedsatay diyaaradaha dagaalka ee F-16 mar la tijaabinayay gantaalada hawada laysku weydaarsado. Arrintan ayaa lagu tilmaamay guul taariikhi ah oo laga gaaray dhinaca difaaca.
“Waxaan dhidibbada u taagnay waa cusub oo taariikhi ah…Turkiga waxa uu noqday dalkii ugu horeeyay adduunka ee meel sare ka gaara taariikhda duulista” ayuu yiri Selcuk Bayraktar oo ah guddoomiyaha iyo madaxa shirkadda Bayraktar.
Nidaamka loo yaqaan BVR oo ah kan raadaarada ku soo helaan diyaaradaha, waxaa loo adeegsadaa goobaha dagaalka marka diyaarad ama gantaal meel fog laga soo tuurayo lagu duqeynayo meel aan loo jeedin.
Hadii goobta la beegsanayo aan la arkeyn, waxaa loo yaqaan BVR. Marka la doonayo in la duqeeyo goobahaas aan la arkeyn waxaaa la adeegsadaa Radar.
Diyaaradaha dagaalka ee aan duuliyaha saarneyn ee Turkiga waxaa la filayaa in militeriga ay qeyb ka noqdaan sanadkan 2026-ka.
Bayraktar Kizilma waa diyaarado ka hooseeya raadaarka, waxaana ku rakiban qalab casri ah oo lagu arki karo diyaaradaha cadawga ayagoo aan ogeyn in la ugaarsanayo, joogana meel fog.
Sida ay sheegtay shirkada Biker, waxay sheegtay diyaaradaha dagaalka Turkiga ee F-16 in ay ka qeybqaateen iyagoo jooga meel 50 kilomitir ka fog. Shirkada waxay sheegtay hadii ay dagaal sax ahaan laheyd in diyaarada la soo ridi lahaa.
Dadka falanqeeya arrimahan waxay aaminsan yihiin in diyaaradaha daroonka Turkiga ee ka soo duuli kara maraakiibta ay gaari karaan xawaare sare mustaqbalka, ayna ka fulin karaan howlgal sahan badda Mediterranean iyo gobolka Aegean