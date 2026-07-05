Trump: Netanyahu wuu ogyahay cidda madaxda u ah
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in Ra’iisul Wasaaraha Israa’iil Benjamin Netanyahu uu booqan doono Aqalka Cad horraanta toddobaadka soo socda.
Kani waa kulankii ugu horreeyay ee dhexmara labada hoggaamiye tan iyo markii uu bilowday dagaalka Iiraan.
Waxa kale oo uu ka hadlay xiriirka uu la leeyahay Netanyahu isaga oo yiri: “Wuu ogyahay cidda madaxda u ah.”
“Xiriir aad u wanaagsan ayaan leenahay,” ayuu yiri Trump wareysi kooban oo uu siiyay Axios. “[Netanyahu] wuu ogyahay cidda u ah madaxda,” ayuu yiri, isagoo isku tilmaamaya.
Suurtagalnimada kulankan ayaa la soo sheegay iyadoo la soo sheegayo xiisad ka dhex taagan labada hoggaamiye ee ku saabsan dagaalka Iiraan iyo ficillada Israa’iil ee Lubnaan.
Sarkaal Israa’iili ah ayaa sidoo kale u sheegay Axios in qabashada kulanka toddobaadka soo socda ay aad u dhakhso badan tahay, maadaama Mr. Trump loo qorsheeyay inuu u safro Turkiga si uu uga qayb galo shirka NATO laba maalmood gudahood.
Sida laga soo xigtay sarkaalka, kulanku wuxuu dhici karaa toddobaadka ka dambeeya shirka NATO.