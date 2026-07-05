Taliye saamayn badan oo aan bilo la arag oo ka qeyb galay salaadda janaasada ee Tehran
Brigadier General Ahmad Vahidi ayaa ka qeyb galay salaadda janaasada ee lagu tukaday Tehran.
Brigadier General Ahmad Vahidi, oo si aad u yar u soo muuqan jiray bilihii la soo dhaafay, ayaa maanta ka qeyb galay salaadda janaasada ee Ali Khamenei oo lagu qabtay masaajidka Tehran.
Fiidiyow ay daabacday wakaaladda wararka IRNA, Mr. Vahidi ayaa lagu arkay isagoo tukanaya, halka koofiyad uu xirnaa ay qayb ahaan wejigiisa qarinaysay.
Warar aan si rasmi ah loo xaqiijin ayaa sheegaya in Ahmad Vahidi loo magacaabay taliyaha guud ee Ilaalada Kacaanka kadib markii Major General Mohammad Pakpour lagu dilay mowjaddii ugu horreysay ee weerarradii Maraykanka iyo Israa’iil ee dhacay 28 Febraayo. Si kastaba ha ahaatee, war rasmi ah weli lama soo saarin.
Maalmihii la soo dhaafay, sawirro laga qaaday shirar la xiriira aaska hoggaamiyihii hore ee Iran ayaa la baahiyay. Mid ka mid ah sawirradaas, waxaa lagu arkay isagoo booqanaya isbitaalka ku-meelgaarka ah oo ku yaala Jaamacadda Culuumta Caafimaadka, oo laga sameeyay masaajidka Imam Khomeini ee Tehran.