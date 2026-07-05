Qaramada Midoobay oo qiimeynaysa saameynta go’aanka Mareykanka ee joojinta taageerada saadka AUSSOM
Qaramada Midoobay ayaa sheegtay inay waddo qiimeyn ku saabsan saameynta ka dhalan karta go’aanka Mareykanka ee lagu joojinayo taageerada saadka ee ay Qaramada Midoobay siiso Hawlgalka Midowga Afrika ee Taageerada iyo Xasilinta Soomaaliya (AUSSOM), laga bilaabo sannadka 2027.
Afhayeenka Qaramada Midoobay, Stéphane Dujarric, ayaa sheegay in hay’addu ay wadato wada-tashiyo gudaha ah, isla markaana ay la xiriirayso Midowga Afrika, Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo saaxiibbada caalamiga ah si loo qiimeeyo saamaynta uu go’aankani ku yeelan karo howlgalka.
Go’aankan ayaa yimid kadib markii Washington ay si rasmi ah ugu wargelisay Qaramada Midoobay inay diidi doonto sii wadista maalgelinta taageerada saadka ee AUSSOM, iyadoo ku doodaysa in qaabka maalgelinta hadda jira uusan sii ahaan karin mid dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaanba waara.
AUSSOM, oo ka kooban ku dhowaad 12 kun oo askari, waxay si weyn ugu tiirsan tahay adeegyada uu bixiyo Xafiiska Taageerada Qaramada Midoobay ee Soomaaliya (UNSOS), kuwaas oo ay ku jiraan gaadiidka, shidaalka, raashinka iyo adeegyada caafimaadka.
Go’aanka Mareykanka ayaa sare u qaaday walaaca laga qabo mustaqbalka howlgalka AUSSOM, kaas oo door muhiim ah ka qaata taageeridda ciidamada ammaanka Soomaaliya ee la dagaallanka Al-Shabaab, haddii aan la helin hannaan maalgelin oo beddela kan hadda jira ka hor inta uusan dhammaan.