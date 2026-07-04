Xildhibaanno ka soo jeeda Puntland oo dalbaday inuu madaxweyne Xasan Sheikh xilka wareejiyo

News DeskJuly 4, 2026
1 minute read

Xildhibaanno ka tirsan Golaha Shacabka iyo Aqalka Sare ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya oo laga soo doorto Puntland ayaa ku baaqay in Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu xilka wareejiyo, iyagoo ku eedeeyay inuu ku tuntay dastuurka isla markaana uu dhaawacay nidaamka federaalka.

War-murtiyeed ay soo saareen ayay xildhibaannadu ku sheegeen in muddo-xileedka dastuuriga ah ee madaxweynaha iyo hay’adaha kale ee dowladda uu dhammaaday, ayna waajib tahay in la raaco dastuurka iyo habraacyada sharci ee kala-guurka.

Xildhibaannadu waxay sidoo kale ku eedeeyeen Madaxweyne Xasan Sheekh inuu horseeday siyaasado ay ku tilmaameen kuwo wiiqay nidaamka federaalka iyo wadajirka dalka, iyagoo sheegay in dowladda federaalku faragelin ku hayso Puntland isla markaana ay sii hurisay khilaafaadka siyaasadeed iyo amni.

War-murtiyeedka ayaa lagu cambaareeyay waxa ay ku tilmaameen adeegsiga maleeshiyaad beeleed lagu magacaabay Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed, iyagoo sheegay in arrintaasi ay dhaawacayso kalsoonida hay’adaha amniga.

Xildhibaannadu waxay ugu baaqeen shacabka Soomaaliyeed, siyaasiyiinta iyo bulshada rayidka ah inay ilaaliyaan dastuurka, nabadda iyo midnimada dalka, ayna ka fogaadaan tallaabo kasta oo keeni karta qalalaase siyaasadeed.

Waxay sidoo kale ugu baaqeen beesha caalamka inay si dhow ula socoto xaaladda Soomaaliya, gaar ahaan marxaladda la xiriirta dhammaadka muddo-xileedka madaxweynaha, isla markaana ay taageerto xal kasta oo waafaqsan dastuurka iyo nidaamka federaalka.

Xildhibaanno ka soo jeeda Puntland oo dalbaday inuu madaxweyne Xasan Sheikh xilka wareejiyo
Xildhibaanno ka soo jeeda Puntland oo dalbaday inuu madaxweyne Xasan Sheikh xilka wareejiyo
Xildhibaanno ka soo jeeda Puntland oo dalbaday inuu madaxweyne Xasan Sheikh xilka wareejiyo

News DeskJuly 4, 2026
1 minute read
home

Related Articles

“Somaliyadan Cadowga laga dhigaanyo Waa taan shalay Kaambaynka Ka soo qaadanaynay..”Siyaasi Ayaan

July 4, 2026

” Safarada Qudus Laga Furay Waa Go’aan Ku Salaysan Qiimayn Qaran..” Prof Siciid Sheekeye

July 4, 2026

𝐌𝐚𝐝𝐚𝐱𝐰𝐞𝐲𝐧𝐚𝐡𝐚 𝐉𝐚𝐦𝐡𝐮𝐮𝐫𝐢𝐲𝐚𝐝𝐝𝐚 𝐒𝐨𝐦𝐚𝐥𝐢𝐥𝐚𝐧𝐝 𝐨𝐨 𝐤𝐮𝐥𝐚𝐧 𝐦𝐮𝐡𝐢𝐢𝐦 𝐚𝐡 𝐥𝐚 𝐲𝐞𝐞𝐬𝐡𝐚𝐲 𝐊𝐨𝐦𝐢𝐬𝐡𝐚𝐧𝐤𝐚 𝐃𝐨𝐨𝐫𝐚𝐬𝐡𝐨𝐨𝐲𝐢𝐧𝐤𝐚 𝐐𝐚𝐫𝐚𝐧𝐤𝐚, 𝐤𝐚𝐥𝐚𝐧𝐚 𝐡𝐚𝐝𝐥𝐚𝐲 𝐃𝐢𝐢𝐰𝐚𝐚𝐧𝐠𝐞𝐥𝐢𝐧𝐭𝐚 𝐂𝐚𝐬𝐫𝐢𝐠𝐚 𝐚𝐡 𝐞𝐞 𝐂𝐨𝐝𝐛𝐢𝐱𝐢𝐲𝐚𝐲𝐚𝐚𝐬𝐡𝐚.

July 4, 2026

Taliye cusub oo looga magacaabay ciidamads Badda ee ciidanka IRGC ee Iran

July 4, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker