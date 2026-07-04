Wasaaradda Warfaafinta Somaliland oo soo saartay amar cusub oo lagu xakamaynayo hawlaha warbaahinta

News DeskJuly 4, 2026
1 minute read

Wasaaradda Warfaafinta, Dhaqanka iyo Wacyigelinta Somaliland ayaa soo saartay war-saxaafadeed ay ku shaacinayso tallaabooyin cusub oo lagu adkaynayo nidaamka warbaahinta iyo amniga, kaas oo warbaahinta aan ruqsada haysan ka mamnuucaya hawlaha warbaahineed.

Sida lagu sheegay war-saxaafadeedka, Wasaaraddu waxay sheegtay inay gudanayso waajibaadkeeda dastuuriga ah isla markaana fulinayso awoodaha uu siinayo Xeerka Kala Xadaynta Nidaamka Xukuumadda iyo Hay’adaha Madaxbannaan, Xeer Lr. 71/2025, qodobkiisa 41-aad.

Wasaaraddu waxay ku wargelisay hay’adaha amniga, warbaahinta ruqsadda ka haysata Wasaaradda iyo saxafiyiinta ka diiwaangashan Ururka Suxufiyiinta Somaliland (SOLJA) in aan laga bilaabo maanta la oggolaan doonin in la isticmaalo kaamirooyin, moobillo ama makarafoonnno ay wataan ama ku shaqaynayaan dad aan haysan aqoonsi saxafinimo oo rasmi ah.

War-saxaafadeedka ayaa sidoo kale lagu sheegay in tallaabadan looga gol leeyahay ilaalinta amniga iyo jiritaanka Somaliland, iyadoo Wasaaraddu ku doodday in la dhowrayo diinta, dhaqanka, sharafta iyo qiyamka bulshada. Waxay sidoo kale ugu baaqday warbaahinta in ay ka fogaato baahinta muuqaallo argagax leh ama waxyaabo bulshada cabsi gelin kara.

Dhanka kale, Wasaaradda Warfaafinta ayaa hay’adaha amniga ku amartay inay tallaabo sharci ah ka qaadaan cid kasta oo lagu arko suuqyada iyo magaalooyinka iyadoo isu ekaysiinaysa saxafi ama samaynaysa hawlo warbaahineed iyada oo aan haysan aqoonsi saxafinimo oo sharci ah.

War-saxaafadeedka ayaa ku soo gebogeboobay in tallaabooyinkan ay qayb ka yihiin dadaallada lagu xoojinayo nidaamka warbaahinta iyo sugidda amniga Somaliland.

News DeskJuly 4, 2026
1 minute read
home

Related Articles

“Somaliyadan Cadowga laga dhigaanyo Waa taan shalay Kaambaynka Ka soo qaadanaynay..”Siyaasi Ayaan

July 4, 2026

” Safarada Qudus Laga Furay Waa Go’aan Ku Salaysan Qiimayn Qaran..” Prof Siciid Sheekeye

July 4, 2026

𝐌𝐚𝐝𝐚𝐱𝐰𝐞𝐲𝐧𝐚𝐡𝐚 𝐉𝐚𝐦𝐡𝐮𝐮𝐫𝐢𝐲𝐚𝐝𝐝𝐚 𝐒𝐨𝐦𝐚𝐥𝐢𝐥𝐚𝐧𝐝 𝐨𝐨 𝐤𝐮𝐥𝐚𝐧 𝐦𝐮𝐡𝐢𝐢𝐦 𝐚𝐡 𝐥𝐚 𝐲𝐞𝐞𝐬𝐡𝐚𝐲 𝐊𝐨𝐦𝐢𝐬𝐡𝐚𝐧𝐤𝐚 𝐃𝐨𝐨𝐫𝐚𝐬𝐡𝐨𝐨𝐲𝐢𝐧𝐤𝐚 𝐐𝐚𝐫𝐚𝐧𝐤𝐚, 𝐤𝐚𝐥𝐚𝐧𝐚 𝐡𝐚𝐝𝐥𝐚𝐲 𝐃𝐢𝐢𝐰𝐚𝐚𝐧𝐠𝐞𝐥𝐢𝐧𝐭𝐚 𝐂𝐚𝐬𝐫𝐢𝐠𝐚 𝐚𝐡 𝐞𝐞 𝐂𝐨𝐝𝐛𝐢𝐱𝐢𝐲𝐚𝐲𝐚𝐚𝐬𝐡𝐚.

July 4, 2026

Taliye cusub oo looga magacaabay ciidamads Badda ee ciidanka IRGC ee Iran

July 4, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker