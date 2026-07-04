Taliye cusub oo looga magacaabay ciidamads Badda ee ciidanka IRGC ee Iran

News DeskJuly 4, 2026
Less than a minute

Cali Azmaei waxaa loo magacaabay taliyaha cusub ee Ciidanka Badda IRGC.

Taliyihii hore ee ciidankan wuxuu ahaa Alireza Tangsiri, kaasoo la dilay Abriil 26, weerar ay qaadeen ciidamada Mareykanka iyo kuwa Israa’iil.

Ali Azmaei wuxuu hore u ahaa taliyaha Gobolka Shanaad ee Ciidanka Badda IRGC.

Gobolka Shanaad ee Ciidanka Badda IRGC waxaa la aasaasay Noofambar 4, 2012, waxaana hawlgalkiisa lagu dhawaaqay “laga bilaabo cirifka Jasiiradda Qeshm, oo lagu daray aagga Jasiiradaha Nazeat, ilaa galbeedka Jasiiradda Kish.”

Mr. Azmaei waxaa loo magacaabay taliyaha gobolkan laga bilaabo taariikhdaas.

Kahor intaas, wuxuu ahaa ku xigeenka taliyaha Gobolka Koowaad ee Ciidanka Badda IRGC.

News DeskJuly 4, 2026
Less than a minute
home

Related Articles

“Somaliyadan Cadowga laga dhigaanyo Waa taan shalay Kaambaynka Ka soo qaadanaynay..”Siyaasi Ayaan

July 4, 2026

” Safarada Qudus Laga Furay Waa Go’aan Ku Salaysan Qiimayn Qaran..” Prof Siciid Sheekeye

July 4, 2026

𝐌𝐚𝐝𝐚𝐱𝐰𝐞𝐲𝐧𝐚𝐡𝐚 𝐉𝐚𝐦𝐡𝐮𝐮𝐫𝐢𝐲𝐚𝐝𝐝𝐚 𝐒𝐨𝐦𝐚𝐥𝐢𝐥𝐚𝐧𝐝 𝐨𝐨 𝐤𝐮𝐥𝐚𝐧 𝐦𝐮𝐡𝐢𝐢𝐦 𝐚𝐡 𝐥𝐚 𝐲𝐞𝐞𝐬𝐡𝐚𝐲 𝐊𝐨𝐦𝐢𝐬𝐡𝐚𝐧𝐤𝐚 𝐃𝐨𝐨𝐫𝐚𝐬𝐡𝐨𝐨𝐲𝐢𝐧𝐤𝐚 𝐐𝐚𝐫𝐚𝐧𝐤𝐚, 𝐤𝐚𝐥𝐚𝐧𝐚 𝐡𝐚𝐝𝐥𝐚𝐲 𝐃𝐢𝐢𝐰𝐚𝐚𝐧𝐠𝐞𝐥𝐢𝐧𝐭𝐚 𝐂𝐚𝐬𝐫𝐢𝐠𝐚 𝐚𝐡 𝐞𝐞 𝐂𝐨𝐝𝐛𝐢𝐱𝐢𝐲𝐚𝐲𝐚𝐚𝐬𝐡𝐚.

July 4, 2026

Taliban-ka Afgaanistaan ​​oo beddelay magaca booliiska Taraafikada una bixiyay magac cusub

July 4, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker