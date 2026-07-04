Taliban-ka Afgaanistaan oo beddelay magaca booliiska Taraafikada una bixiyay magac cusub
Dowladda Taliban ee Afghanistan ayaa shaacisay inay magac cusub u bixisay booliiska taraafikada iyo kuwa ilaalinta xuduudaha, kuwaas oo hadda ka dib loogu yeeri doono “Sharta”.
Sida ay sheegtay Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Taliban, go’aankan ayaa lagu dhaqangeliyay amar rasmi ah oo ka soo baxay Hoggaamiyaha Sare Mullah Haibatullah Akhundzada, kaas oo faray in la tirtiro erayada lagu tilmaamo “shisheeye ama afka qalaad” ama “aan Afgaanistaan ahayn”.
Erayga Carabiga ah “Shurta” (شرطة) ayaa macnihiisu yahay booliis, waxaana si ballaaran looga adeegsadaa dalal badan oo Carbeed, sida Sacuudi Carabiya.
Horay, 3-dii May, iyadoo lagu dhaqmayay amar ka yimid Akhundzada, waxaa sidoo kale la faray in laga saaro erayga Ingiriisiga ah “national” magacyada hay’adaha dowladda.
Kadib, dhowr wasaaradood ayaa beddelay magacyadooda. Tusaale ahaan, Wasaaradda Difaaca Qaranka ayaa loo bixiyay Wasaaradda Difaaca, halka Hay’adda Qaranka ee Ilaalinta Deegaanka loo beddelay Agaasinka Guud ee Ilaalinta Deegaanka.