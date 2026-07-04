Taliban-ka Afgaanistaan ​​oo beddelay magaca booliiska Taraafikada una bixiyay magac cusub

News DeskJuly 4, 2026
1 minute read

Dowladda Taliban ee Afghanistan ayaa shaacisay inay magac cusub u bixisay booliiska taraafikada iyo kuwa ilaalinta xuduudaha, kuwaas oo hadda ka dib loogu yeeri doono “Sharta”.

Sida ay sheegtay Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Taliban, go’aankan ayaa lagu dhaqangeliyay amar rasmi ah oo ka soo baxay Hoggaamiyaha Sare Mullah Haibatullah Akhundzada, kaas oo faray in la tirtiro erayada lagu tilmaamo “shisheeye ama afka qalaad” ama “aan Afgaanistaan ahayn”.

Erayga Carabiga ah “Shurta” (شرطة) ayaa macnihiisu yahay booliis, waxaana si ballaaran looga adeegsadaa dalal badan oo Carbeed, sida Sacuudi Carabiya.

Horay, 3-dii May, iyadoo lagu dhaqmayay amar ka yimid Akhundzada, waxaa sidoo kale la faray in laga saaro erayga Ingiriisiga ah “national” magacyada hay’adaha dowladda.

Kadib, dhowr wasaaradood ayaa beddelay magacyadooda. Tusaale ahaan, Wasaaradda Difaaca Qaranka ayaa loo bixiyay Wasaaradda Difaaca, halka Hay’adda Qaranka ee Ilaalinta Deegaanka loo beddelay Agaasinka Guud ee Ilaalinta Deegaanka.

News DeskJuly 4, 2026
1 minute read
home

Related Articles

“Somaliyadan Cadowga laga dhigaanyo Waa taan shalay Kaambaynka Ka soo qaadanaynay..”Siyaasi Ayaan

July 4, 2026

” Safarada Qudus Laga Furay Waa Go’aan Ku Salaysan Qiimayn Qaran..” Prof Siciid Sheekeye

July 4, 2026

𝐌𝐚𝐝𝐚𝐱𝐰𝐞𝐲𝐧𝐚𝐡𝐚 𝐉𝐚𝐦𝐡𝐮𝐮𝐫𝐢𝐲𝐚𝐝𝐝𝐚 𝐒𝐨𝐦𝐚𝐥𝐢𝐥𝐚𝐧𝐝 𝐨𝐨 𝐤𝐮𝐥𝐚𝐧 𝐦𝐮𝐡𝐢𝐢𝐦 𝐚𝐡 𝐥𝐚 𝐲𝐞𝐞𝐬𝐡𝐚𝐲 𝐊𝐨𝐦𝐢𝐬𝐡𝐚𝐧𝐤𝐚 𝐃𝐨𝐨𝐫𝐚𝐬𝐡𝐨𝐨𝐲𝐢𝐧𝐤𝐚 𝐐𝐚𝐫𝐚𝐧𝐤𝐚, 𝐤𝐚𝐥𝐚𝐧𝐚 𝐡𝐚𝐝𝐥𝐚𝐲 𝐃𝐢𝐢𝐰𝐚𝐚𝐧𝐠𝐞𝐥𝐢𝐧𝐭𝐚 𝐂𝐚𝐬𝐫𝐢𝐠𝐚 𝐚𝐡 𝐞𝐞 𝐂𝐨𝐝𝐛𝐢𝐱𝐢𝐲𝐚𝐲𝐚𝐚𝐬𝐡𝐚.

July 4, 2026

Taliye cusub oo looga magacaabay ciidamads Badda ee ciidanka IRGC ee Iran

July 4, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker