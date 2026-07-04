Puntland oo sheegtay in qorshaha qorista ciidamada Federaalka uu halis ku yahay xasilloonideeda

News DeskJuly 4, 2026
1 minute read

Wasiiru Dowlaha Wasaaradda Warfaafinta Puntland, Najiib Barkhadle Warsame, ayaa ku eedeeyay dowladda federaalka Soomaaliya in qorshaha ay ku sheegayso qorista ciidamo cusub uusan ahayn mid lagu dhisayo ciidan qaran, balse uu yahay dadaal lagu wiiqayo amniga iyo xasilloonida Puntland.

Najiib Barkhadle ayaa sheegay in mas’uuliyiinta dowladda federaalka ay ku dhawaaqeen qorshe lagu qorayo tobannaan kun oo askari, isagoo su’aal geliyay sababta ciidamo cusub looga qoranayo Puntland xilli uu sheegay in maamulkaasi uu muddo dheer safka hore kaga jiray dagaalka lagula jiro kooxaha argigixisada.

Wasiir Barkhadle ayaa sheegay in ciidamada hadda la qorsheynayo in laga qoro Puntland aan loogu talagelin dhismaha ciidan qaran ama xoojinta amniga dalka, balse uu rumeysan yahay in loo adeegsan doono abuurista qalalaase iyo carqaladeyn lagu sameeyo deegaannada xasilloon ee Puntland.

Wasiirka ayaa ku eedeeyay madaxda dowladda federaalka inay ka dambeyso qorshe lagu khalkhalgelinayo Puntland, isagoo sheegay in shacabka Puntland looga baahan yahay inay ilaashadaan maamulka, dowladnimada iyo xasilloonida deegaannadooda, isla markaana aysan ku kadsoomin, sida uu yiri, olole siyaasadeed oo ka dhan ah Puntland.

News DeskJuly 4, 2026
1 minute read
home

Related Articles

“Somaliyadan Cadowga laga dhigaanyo Waa taan shalay Kaambaynka Ka soo qaadanaynay..”Siyaasi Ayaan

July 4, 2026

” Safarada Qudus Laga Furay Waa Go’aan Ku Salaysan Qiimayn Qaran..” Prof Siciid Sheekeye

July 4, 2026

𝐌𝐚𝐝𝐚𝐱𝐰𝐞𝐲𝐧𝐚𝐡𝐚 𝐉𝐚𝐦𝐡𝐮𝐮𝐫𝐢𝐲𝐚𝐝𝐝𝐚 𝐒𝐨𝐦𝐚𝐥𝐢𝐥𝐚𝐧𝐝 𝐨𝐨 𝐤𝐮𝐥𝐚𝐧 𝐦𝐮𝐡𝐢𝐢𝐦 𝐚𝐡 𝐥𝐚 𝐲𝐞𝐞𝐬𝐡𝐚𝐲 𝐊𝐨𝐦𝐢𝐬𝐡𝐚𝐧𝐤𝐚 𝐃𝐨𝐨𝐫𝐚𝐬𝐡𝐨𝐨𝐲𝐢𝐧𝐤𝐚 𝐐𝐚𝐫𝐚𝐧𝐤𝐚, 𝐤𝐚𝐥𝐚𝐧𝐚 𝐡𝐚𝐝𝐥𝐚𝐲 𝐃𝐢𝐢𝐰𝐚𝐚𝐧𝐠𝐞𝐥𝐢𝐧𝐭𝐚 𝐂𝐚𝐬𝐫𝐢𝐠𝐚 𝐚𝐡 𝐞𝐞 𝐂𝐨𝐝𝐛𝐢𝐱𝐢𝐲𝐚𝐲𝐚𝐚𝐬𝐡𝐚.

July 4, 2026

Taliye cusub oo looga magacaabay ciidamads Badda ee ciidanka IRGC ee Iran

July 4, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker