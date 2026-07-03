Madaxweynaha Cuba: Waxaan diyaar u nahay inaan dalkeenna u difaacno ilaa dhibicda ugu dambeysa ee dhiiggeenna

News DeskJuly 3, 2026
Less than a minute

Madaxweynaha Cuba, Miguel Díaz-Canel, ayaa sheegay inuu si dhab ah u qaadanayo hanjabaadaha Madaxweynaha Mareykanka, Donald Trump, ee ku saabsan suuragalnimada in tallaabo milatari laga qaado Cuba.

Wareysi gaar ah oo uu siiyay Sky News ayuu Díaz-Canel ku sheegay inuu diyaar u yahay inuu u dagaallamo dalkiisa iyo qiyamka bulshada Cuba “ilaa dhibicda ugu dambeysa ee dhiiggiisa.”

Wuxuu yiri:”Dagaal ma doonayno, balse sidoo kale kama baqeyno.”

Hadalka Madaxweynaha Cuba ayaa yimid kadib hanjabaado isdaba joog ah oo uu Donald Trump u jeediyay magaalada caasimadda ah ee Havana, iyo sidoo kale warar sheegaya in Mareykanku uu kordhiyay joogitaanka ciidamadiisa ee ku sugan meelaha u dhow xuduudaha badda ee Cuba.

News DeskJuly 3, 2026
Less than a minute
home

Related Articles

Xiniinyo Yeelo Maxay Tahay Hostada Hagaji, Maxabista Lascabod, Socdalki Iyo Xadhigina..Jamac Shabel

July 3, 2026

Maxamud Xaashi Ayaa Ka Kowa Dadka Xasan Sheekh Hargaysa U Jooga,Ma Sidasu Madaxwayne Ku Raba”Coofiye

July 3, 2026

DAGAALKA SIYAASADEED! Maxaa Ka Dambeeya Khilaafka Qudus? Xisbiyada Somaliland Oo Weji Cusub Isku Arkay

July 3, 2026

Ismaaciil Baqaei: Dalalka Yurub ee taageeray weerarradii Maraykanka iyo Israa’iil laguma casuumin aaska

July 3, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker