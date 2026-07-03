Ismaaciil Baqaei: Dalalka Yurub ee taageeray weerarradii Maraykanka iyo Israa’iil laguma casuumin aaska
Afhayeenka Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iiraan, ayaa sheegay in dalalka Yurub ee si rasmi ah u taageeray weerarradii ay Maraykanka iyo Israa’iil ku qaadeen Iiraan, aan lagu casuumin ka qaybgalka aaska Hoggaamiyahii Sare ee Iiraan, Cali Khamenei.
Si kastaba ha ahaatee, afhayeenka Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Iiraan, Ismaaciil Baqaa’i, ayaa sheegay in wafdi ka socda dalalka Bariga Yurub ay ka qaybgeli doonaan munaasabadda.
Si kastaba ha ahaatee, Ismaaciil Baghaei ayaa sheegay in wafdiyo ka socda dalalka Bariga Yurub ay ka qayb geli doonaan munaasabadda.
Waxaa uu sheegay in “Ku dhowaad 100 dal ayaa soo diri doona wafdiyo rasmi ah ama shaqsiyaad caan ah iyo kooxo kale si ay uga qaybqaataan munaasabaddan.”
“Ugu yaraan siddeed hogaamiyeyaal, kuwaas oo isugu jira madaxweynayaal iyo ra’iisul wasaareyaal, iyo sidoo kale guddoomiyeyaasha baarlamaannada ee 12 dal, ayaa jooga munaasabadda. Waxaa sidoo kale ka qaybgalaya wasiirrada arrimaha dibadda, wasiirro kale iyo wakiillo gaar ah oo ka socda dalal aad u tiro badan.”