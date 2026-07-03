Ismaaciil Baqaei: Dalalka Yurub ee taageeray weerarradii Maraykanka iyo Israa’iil laguma casuumin aaska

News DeskJuly 3, 2026
1 minute read

Afhayeenka Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iiraan, ayaa sheegay in dalalka Yurub ee si rasmi ah u taageeray weerarradii ay Maraykanka iyo Israa’iil ku qaadeen Iiraan, aan lagu casuumin ka qaybgalka aaska Hoggaamiyahii Sare ee Iiraan, Cali Khamenei.

Si kastaba ha ahaatee, afhayeenka Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Iiraan, Ismaaciil Baqaa’i, ayaa sheegay in wafdi ka socda dalalka Bariga Yurub ay ka qaybgeli doonaan munaasabadda.

Si kastaba ha ahaatee, Ismaaciil Baghaei ayaa sheegay in wafdiyo ka socda dalalka Bariga Yurub ay ka qayb geli doonaan munaasabadda.

Waxaa uu sheegay in “Ku dhowaad 100 dal ayaa soo diri doona wafdiyo rasmi ah ama shaqsiyaad caan ah iyo kooxo kale si ay uga qaybqaataan munaasabaddan.”

“Ugu yaraan siddeed hogaamiyeyaal, kuwaas oo isugu jira madaxweynayaal iyo ra’iisul wasaareyaal, iyo sidoo kale guddoomiyeyaasha baarlamaannada ee 12 dal, ayaa jooga munaasabadda. Waxaa sidoo kale ka qaybgalaya wasiirrada arrimaha dibadda, wasiirro kale iyo wakiillo gaar ah oo ka socda dalal aad u tiro badan.”

News DeskJuly 3, 2026
1 minute read
home

Related Articles

Xiniinyo Yeelo Maxay Tahay Hostada Hagaji, Maxabista Lascabod, Socdalki Iyo Xadhigina..Jamac Shabel

July 3, 2026

Maxamud Xaashi Ayaa Ka Kowa Dadka Xasan Sheekh Hargaysa U Jooga,Ma Sidasu Madaxwayne Ku Raba”Coofiye

July 3, 2026

DAGAALKA SIYAASADEED! Maxaa Ka Dambeeya Khilaafka Qudus? Xisbiyada Somaliland Oo Weji Cusub Isku Arkay

July 3, 2026

Madaxweynaha Cuba: Waxaan diyaar u nahay inaan dalkeenna u difaacno ilaa dhibicda ugu dambeysa ee dhiiggeenna

July 3, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker