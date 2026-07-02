Sacuudiga iyo Pakistan oo kala saxiixday heshiis iskaashi amni

News DeskJuly 2, 2026
Less than a minute

Wasiirka Arrimaha Gudaha ee Sacuudiga iyo dhiggiisa Pakistan, Mohsin Naqvi, ayaa magaalada Riyadh ku kala saxiixday is-afgarad (Memorandum of Understanding) lagu xoojinayo iskaashiga labada dal ee dhinaca amniga.

“Waxaan dib u xaqiijinay sida ay nooga go’an tahay xoojinta iskaashiga amniga ee u dhexeeya labada dal, waxaana saxiixnay is-afgarad ku saabsan iskaashiga dhinaca amniga,” ayaa lagu yiri bayaan uu soo saaray Wasiirka Arrimaha Gudaha ee Sacuudiga, Cabdulcasiis bin Sacuud bin Naayif.

Wuxuu sheegay in tallaabadani ay muujinayso adkeysiga iskaashiga istaraatiijiga ah iyo baaxadda xiriirka taariikhiga ah ee muddada dheer ka dhexeeya Boqortooyada Sacuudi Carabiya iyo Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Pakistan.

Intii uu booqashada ku joogay Riyadh, Wasiirka Arrimaha Gudaha ee Pakistan ayaa sidoo kale booqday Xarunta Midaysan ee Hawlgallada Amniga 911 ee gobolka Riyadh.

News DeskJuly 2, 2026
Less than a minute
home

Related Articles

XOG CULUS : Somaliland Oo Gashay Marxalad Cusub! Warbaahinta Caalamka Oo Kashiftay Xaqiiqooyin Waaweyn

July 2, 2026

Darjiidh ayay ahayd khudbadii madaxwaynahu mucaaridkana waxaan leeyay……

July 2, 2026

Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Suuriya oo booqasho ku tegay Lubnaan

July 2, 2026

Masar oo dadaal xooggan ugu jirta sii deynta badmaaxiinteeda lagu haysto xeebaha Soomaaliya

July 2, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker