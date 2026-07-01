Iiraan oosheegtay inay doorbidayso wadahadallo, laakiin sidoo kale ay diyaar u tahay dagaal

News DeskJuly 1, 2026
1 minute read

Wadahadallada diblomaasiyadeed ee u dhexeeya Iiraan iyo Mareykanka ayaa sii socda, iyadoo Iiraan ay ku adkeysaneyso in, iyadoo mudnaanta siineysa wadahadalka, ay weli diyaar u tahay dagaal haddii dadaalladaasi ay fashilmaan.

Waxaa sidaas sheegay madaxa wadaxaajoodka ee dhinaca Iiraan, Mohammad Bagher Ghalibaf, kaasoo wareysi uu siiyay telefishanka dowladda ku sheegay, in Tehran aysan joojin doonin isdifaaca, haddii wadahadalladu aysan natiijo ka soo bixin.

“Waxaan ku soconnaa waddada wadahadalka, laakiin haddii wadahadalka aan la hirgelin, waxaan sidoo kale diyaar u nahay dagaal, waana ka jawaabi doonnaa si waafaqsan,” ayuu yiri Ghalibaf.

Hadalkan ayaa yimid iyadoo la filayay in ergooyinka Iiraan iyo Mareykanka ay yeeshaan wareeg kale oo wadahadal ah oo ka dhacaya Doha, kaasoo looga gol leeyahay in lagu yareeyo xiisadaha iyo in xal waara loo helo xiisadda bilaha badan socotay.

Xiisadda ayaa cirka isku shareertay bishii Juun 2026, ka dib weerarro milatari oo dhex maray Iiraan iyo Israa’iil, kuwaas oo sidoo kale ay ku jireen duqeymo Mareykanku ka geystay qaar ka mid ah goobaha nukliyeerka ee Iiraan. Kadib dhowr maalmood oo dagaal socday, dhinacyadu waxay ku heshiiyeen xabbad joojin ku meel gaar ah si loogu oggolaado dadaallada diblomaasiyadeed.

In kasta oo dagaalku uu hadda istaagay, haddana weli heshiis joogto ah lama gaarin.

News DeskJuly 1, 2026
1 minute read
home

Related Articles

Farriinta uu madaxweyne Cirro u diray dalalka Islaamka

July 1, 2026

Kim Jong-un oo lasoo ogaaday meesha uu ka keeno lacagta uu gantaallada ku sameysto – warbixin hore

July 1, 2026

Iiraan ayaa ku dhawaaqday fasax dadweyne si loogu diyaar garoobo aaska Khamenei.

July 1, 2026

WhatsApp oo u ogolaaneyso dadka isticmaala in ay lambar la’aan adeegsadaan app-ka

July 1, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker