Iiraan ayaa ku dhawaaqday fasax dadweyne si loogu diyaar garoobo aaska Khamenei.
Dowladda Iiraan ayaa ku dhawaaqday Talaadada, 6-da Luulyo inay tahay maalin fasax dadweyne ah magaalada Tehran.
Afhayeenka dowladda Iiraan, Fatima Mohajerani, ayaa sheegtay in tallaabadan looga gol leeyahay in dadka ka qeyb galaya aaska hoggaamiyihii hore ee Iiraan ay dib ugu soo laabtaan caasimadda.
Wuxuu sidoo kale sheegay in maalin baroordiiq qaran ah lagu qaban doono Iiraan Khamiista, iyadoo aaska Cali Khamenei la filayo inuu ka dhaco magaalada Mashhad 8-da Luulyo.
Sida ku cad jadwalka rasmiga ah, salaadda janaasada iyo munaasabadaha sagootinta ee Khamenei ayaa la qaban doonaa inta u dhaxaysa 4-ta iyo 8-da Luulyo, waxayna ka dhici doonaan magaalooyinka Tehran, Qom iyo Mashhad. Baroor-diiq ballaaran ayaa sidoo kale lagu qaban doonaa magaalooyinka Ciraaq ee Baqdaad, Kazmin, Karbala iyo Najaf.
Waxaa mudan in la xasuusto in Cali Khamenei lagu dilay duqeymo cirka ah oo ay Mareykanka iyo Israa’iil ka geysteen Iiraan oo lagu bartilmaameedsaday hoygiisa iyo xafiiskiisa, oo loo yaqaan Aqalka Hoggaanka, laakiin ilaa hadda lama aasin.
Iman Attarzadeh, oo loo soo bandhigay inuu yahay afhayeenka xarunta gaarka ah aaska Ayatollah Cali Khamenei, hoggaamiyihii hore ee Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iiraan, ayaa ka jawaabay qaabka meydkiisa loo keydinayay oo loo ilaalinayay bilihii la soo dhaafay.
“Markii ugu horreysay, waxaan ku dhawaaqeynaa in meydka Imaamkeenna shahiiday iyo xubnaha qoyskiisa lagu ilaaliyay ixtiraam iyo daryeel aad u sarreeya, iyadoo la raacayo heerarka diinta iyo sharciga, meydadkana weli lama aasin,lama gubinoo lama keydin”,ayuu yiri.