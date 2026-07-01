Amnesty oo ku baaqday ciidamo nabbad ilaalin ah oo la geeyo Suudaan
Hay’adda caalamiga ah ee Amnesty International ayaa ku baaqday ciidamo nabbad ilaalin ah in loo diro dalka Suudaan, kadib markii ay faahfaahisay inay jiraan kororka dambiyo ka dhan ah bini’aadantinimada oo halkaasi laga gaystay.
Warbixino ay soo saareen kooxaha xuquuqda aadanaha ayaa lagu sheegay ciidamada gurmadka degdega ee RSF ay dambiyo dhowr ah gaysteen iyada oo ay kamid tahay bulshooyin la laayay intii lagu guda jiray weerarkii El-Fasher ee sannadkii hore.
Baaritaanka ayaa lagu oggaaday eedeymo ballaaran iyo waxyeelo gaar ah oo ka dhan ah carruurta, oo ay ku jiraan dial, afduub, shaqaalaysiin Khasab ah iyo kufsi.
Xooghayaha guud ee Amnesty Agnes Callamard ayaa ugu yeeray ‘’ceeb ka dhan ah bini’aadantinimada’’.