Amnesty oo ku baaqday ciidamo nabbad ilaalin ah oo la geeyo Suudaan

News DeskJuly 1, 2026
Less than a minute

Hay’adda caalamiga ah ee Amnesty International ayaa ku baaqday ciidamo nabbad ilaalin ah in loo diro dalka Suudaan, kadib markii ay faahfaahisay inay jiraan kororka dambiyo ka dhan ah bini’aadantinimada oo halkaasi laga gaystay.

Warbixino ay soo saareen kooxaha xuquuqda aadanaha ayaa lagu sheegay ciidamada gurmadka degdega ee RSF ay dambiyo dhowr ah gaysteen iyada oo ay kamid tahay bulshooyin la laayay intii lagu guda jiray weerarkii El-Fasher ee sannadkii hore.

Baaritaanka ayaa lagu oggaaday eedeymo ballaaran iyo waxyeelo gaar ah oo ka dhan ah carruurta, oo ay ku jiraan dial, afduub, shaqaalaysiin Khasab ah iyo kufsi.

Xooghayaha guud ee Amnesty Agnes Callamard ayaa ugu yeeray ‘’ceeb ka dhan ah bini’aadantinimada’’.

News DeskJuly 1, 2026
Less than a minute
home

Related Articles

Farriinta uu madaxweyne Cirro u diray dalalka Islaamka

July 1, 2026

Kim Jong-un oo lasoo ogaaday meesha uu ka keeno lacagta uu gantaallada ku sameysto – warbixin hore

July 1, 2026

Iiraan oosheegtay inay doorbidayso wadahadallo, laakiin sidoo kale ay diyaar u tahay dagaal

July 1, 2026

Iiraan ayaa ku dhawaaqday fasax dadweyne si loogu diyaar garoobo aaska Khamenei.

July 1, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker