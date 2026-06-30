Xoghayaha Maaliyadda Mareykanka: Shiinaha weli waa iibsadaha kaliya ee Shidaalka Iiraan
Xoghayaha Wasaaradda Maaliyadda Mareykanka ayaa sheegay in Shiinaha uu weli yahay dalka keliya ee iibsada shidaalka Iran, halka dalalka kale ay ka taxaddarayaan iibsashada Shidaalka Iran sababo la xiriira suurtagalnimada in cunaqabatayntii Mareykanka dib loo soo celiyo.
“Iran ilaa hadda ma awoodin inay iibiso shidaalkeeda, sababtoo ah dalalka iibsanaya waxay ka walwalsan yihiin in cunaqabatayn dib loo soo rogo iyo in kale,” ayuu Scott Besant u sheegay Fox News.
Kadib isfahamkii Iran iyo Mareykanka, Waaxda Maaliyadda Mareykanka waxay soo saartay oggolaansho guud oo si ku-meel-gaar ah 60 maalmood uga qaaday cunaqabataynta Shidaalka iyo waxyaabaha batroolka ee Iran.
Xoghayaha Maaliyaddu wuxuu sheegay in marka laga reebo Shiinaha, oo sii waday iibsashadaShidaalka Iran xilligii cunaqabatayntu socotay, aysan jirin dalal kale oo iibsaday Shidaalka Iran, taasina ay sababtay in shidaalka Iran “lagu iibiyo qiimo jaban.”
Aragtida Mr. Bennett, tirada yar ee iibsadayaasha waxay kordhinaysaa dhiirrigelinta Tehran ee ah inay raadiso feejignaanta Washington.