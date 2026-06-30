Ingiriiska oo ku dhawaaqay lacago dheeraad ah oo lagu maalgalinayo difaaca
Keir Starmer oo Ku Dhawaaqay £15 Bilyan oo Dheeraad ah oo Lagu Kordhinayo Miisaaniyadda Difaaca Britain
Ra’iisul Wasaaraha Britain, Keir Starmer, ayaa ku dhawaaqay £15 bilyan oo dheeraad ah oo lagu maalgelinayo difaaca dalka, ka hor inta aan maanta la soo bandhigin qorshaha muddada dheer ee kharashaadka dowladda.
Starmer ayaa sheegay in miisaaniyadda difaaca ee Britain ay gaari doonto £80 bilyan sanadkii marka la gaaro 2029, iyadoo lacagtaasi loo adeegsan doono xoojinta awoodda ciidamada iyo casriyeynta qalabka difaaca.
Si loo maalgeliyo qorshahan, ayuu sheegay in dowladda ay joojin doonto ama dib u dhigi doonto qaar ka mid ah mashaariicda waddooyinka iyo tamarta, si dhaqaalaha loogu wareejiyo qeybta difaaca.