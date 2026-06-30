Ingiriiska oo ku dhawaaqay lacago dheeraad ah oo lagu maalgalinayo difaaca

News DeskJune 30, 2026
Less than a minute

Keir Starmer oo Ku Dhawaaqay £15 Bilyan oo Dheeraad ah oo Lagu Kordhinayo Miisaaniyadda Difaaca Britain

Ra’iisul Wasaaraha Britain, Keir Starmer, ayaa ku dhawaaqay £15 bilyan oo dheeraad ah oo lagu maalgelinayo difaaca dalka, ka hor inta aan maanta la soo bandhigin qorshaha muddada dheer ee kharashaadka dowladda.

Starmer ayaa sheegay in miisaaniyadda difaaca ee Britain ay gaari doonto £80 bilyan sanadkii marka la gaaro 2029, iyadoo lacagtaasi loo adeegsan doono xoojinta awoodda ciidamada iyo casriyeynta qalabka difaaca.

Si loo maalgeliyo qorshahan, ayuu sheegay in dowladda ay joojin doonto ama dib u dhigi doonto qaar ka mid ah mashaariicda waddooyinka iyo tamarta, si dhaqaalaha loogu wareejiyo qeybta difaaca.

News DeskJune 30, 2026
Less than a minute
home

Related Articles

Xoghayaha Maaliyadda Mareykanka: Shiinaha weli waa iibsadaha kaliya ee Shidaalka Iiraan

June 30, 2026

“Safaaradda Somaliland waxa aynu ka furnay galbeedka Qudus” Madaxweynaha JSL

June 30, 2026

Xubnaha Golaha Dhexe ee Xisbiga WADDANI oo ansixiyey Barnaamijka Afkaarta Siyaasadeed ee Xisbiga

June 30, 2026

“Xisbiga Waddani waxa uu xaqiijiyey himiladii Madaxweynaha”

June 30, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker