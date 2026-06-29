Dhaqdhaqaaqyo ciidan oo Garowe ka socda ayaa sare u qaaday walaaca shacabka
Xiisad amni oo sii xoogeysanaysa ayaa laga dareemayaa magaalada Garowe, kaddib markii ay soo baxeen warar sheegaya in maamulka Puntland uu diyaarinayo howlgal ka dhan ah ciidamada uu hoggaamiyo Jeneraal Jimcaale, kuwaas oo ku sugan duleedka magaalada Garowe.
Subaxnimadii maanta ayaa ciidamada Puntland la geeyay goobo kala duwan oo Garowe ah, oo ay ku jiraan deegaanno u dhow halka ay ku sugan yihiin ciidamada ka diiwaangashan Dowladda Federaalka Soomaaliya, sida ay sheegeen ilo deegaanka ah.
Dhaqdhaqaaqyadaas ciidan ayaa sare u qaaday walaaca shacabka, iyadoo qaar kamid ah dadka deggan magaalada ay bilaabeen inay ka fogaadaan goobaha ay ciidamada ku sugan yihiin, iyagoo ka cabsi qaba in iska hor imaad dhaco.
Dhanka kale, ilo amni ayaa sheegay in ciidamada Dowladda Federaalka ay galeen heegan buuxa. Dadka deegaanka ayaa sheegay inay waaberigii maqleen daryanka madaafiic ama diyaar-garow la xiriira oo ka dhacayay xerada Ligle, oo ay fariisin ku leeyihiin ciidamada Federaalka.
Xiisaddan ayaa imaanaysa maalmo kaddib markii Madaxweynaha Puntland, Siciid Cabdullaahi Deni, uu kulan la yeeshay siyaasiyiin ka soo jeeda gobolka Nugaal, isagoo sheegay in Puntland ay wajahayso waxa uu ku tilmaamay “duullaan” laga soo abaabulay Muqdisho.
Deni wuxuu sheegay in waajibkiisu yahay difaaca Puntland, isla markaana uusan aqbali doonin in saraakiil ciidan oo ka tirsan Dowladda Federaalka ay ka howlgalaan Puntland.
Dowladda Federaalka Soomaaliya weli si rasmi ah ugama aysan hadlin hadallada Madaxweynaha Puntland iyo dhaq-dhaqaaqyada ciidan ee laga soo sheegayo Garowe.
Xiisadda hadda taagan ayaa dib u soo nooleysay xusuusta iska hor imaadkii ka dhacay Garowe sanadkii 2023, kaas oo sababay dhimashada in ka badan 30 qof. Iyadoo aan weli la ogeyn in dadaallo lagu dejinayo xaaladda ay socdaan, shacabka magaalada ayaa muujinaya walaac laga qabo in xiisaddu isu beddesho iska hor imaad hubeysan.