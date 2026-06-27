Maraykanka oo weeraray Iran kadib markii Iran ay weerartay maraakiib xamuul
Maraykanka ayaa duqaymo ka fuliyey xarumo militari oo Iran leedahay kadib markii Iran lagu eedeeyey inay weerarro ku qaaday maraakiib xamuul oo ku sugnaa Gacanka Hormuz.
Saraakiil Mareykan ah ayaa sheegay in weerarradaasi lagu beegsaday xarumo ay Iran u adeegsato diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaallada, kuwaas oo ku yaalla jasiiradda Sirik ee koonfurta dalka Iran.
Dhinaca kale, Ilaalada Kacaanka Iran (IRGC) ayaa si kulul u cambaareysay duqaymahaas, iyagoo ku tilmaamay “gardarro toos ah,” waxayna sheegeen in ay uga jawaabi doonaan “si degdeg ah oo go’aan adag leh.”
Xiisadda ayaa sii korodhay iyadoo Iran ay ka digtay in ammaanka marinka Hormuz aan hadda si buuxda loo damaanad qaadi karin, taas oo sii kordhinaysa walaaca laga qabo isu socodka ganacsiga caalamiga ah.
Sidoo kale, waxaa jira warar sheegaya wada-hadallo diblomaasiyadeed oo Maraykanku ka dhex waday Israa’iil iyo Lubnaan, kuwaas oo lagu saxiixay heshiis ku saabsan deegaanno ku yaalla koonfurta Lubnaan, hase yeeshee heshiiskaas waxaa si adag u diiday Xisbullah.