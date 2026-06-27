Maraykanka oo weeraray Iran kadib markii Iran ay weerartay maraakiib xamuul

News DeskJune 27, 2026
1 minute read

Maraykanka ayaa duqaymo ka fuliyey xarumo militari oo Iran leedahay kadib markii Iran lagu eedeeyey inay weerarro ku qaaday maraakiib xamuul oo ku sugnaa Gacanka Hormuz.

Saraakiil Mareykan ah ayaa sheegay in weerarradaasi lagu beegsaday xarumo ay Iran u adeegsato diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaallada, kuwaas oo ku yaalla jasiiradda Sirik ee koonfurta dalka Iran.

Dhinaca kale, Ilaalada Kacaanka Iran (IRGC) ayaa si kulul u cambaareysay duqaymahaas, iyagoo ku tilmaamay “gardarro toos ah,” waxayna sheegeen in ay uga jawaabi doonaan “si degdeg ah oo go’aan adag leh.”

Xiisadda ayaa sii korodhay iyadoo Iran ay ka digtay in ammaanka marinka Hormuz aan hadda si buuxda loo damaanad qaadi karin, taas oo sii kordhinaysa walaaca laga qabo isu socodka ganacsiga caalamiga ah.

Sidoo kale, waxaa jira warar sheegaya wada-hadallo diblomaasiyadeed oo Maraykanku ka dhex waday Israa’iil iyo Lubnaan, kuwaas oo lagu saxiixay heshiis ku saabsan deegaanno ku yaalla koonfurta Lubnaan, hase yeeshee heshiiskaas waxaa si adag u diiday Xisbullah.

News DeskJune 27, 2026
1 minute read
home

Related Articles

XOG CULUS : Dariiqa Rajada Somaliland,Miisanka Isku Dheelitirka Awoodaha iyo Caqabadaha Ku Hareeraysan…

June 27, 2026

Mareykanka: Eedeysane ku lug lahaa musuqii $250 milyan ee Minnesota oo lagu qabtay Muqdisho

June 27, 2026

Shacabka Somaalind Oo Si Wayn Uga Qayliyay Dhalinayaro Ficilo Aan Wanaagsanayn Baraha Bulshada ku…

June 27, 2026

“Gabadha umusha imtixaanka sidiisa loogu ogolaanayaa”Gudoomiyaha imtixaanaadka JSL

June 27, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker