Tirada dhimashada Dhul-gariirka Venezuela oo korodhay
Tirada dadka ku dhintay laba dhulgariir oo ka dhacay Venezuela ayaa gaartay 589 qof, halka 2,980 qof ay ku dhaawacmeen, sida ay sheegtay madaxweynaha ku-meelgaarka ah Delcy Rodríguez.
Arrintan ayaa imaanaysa iyadoo kooxo caalami ah oo gurmad ah ay ku biireen dadaallada lagu raadinayo dadka ka badbaaday burburka, waxaana ka mid ah 80 samatabixiye oo Swiss ah iyo koox shaqaale gargaar oo ka yimid Mexico kuwaas oo gacan ka geysanaya howlaha gurmadka.
Kooxo maxalli ah ayaa habeenkii oo dhan baaritaan ka waday dhismayaal burburay oo ku yaalla Caracas iyo gobolka La Guaira, iyadoo dad laga maqlayay iyagoo gargaar ka codsanaya burburka hoostiisa.