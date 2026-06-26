Tirada dhimashada Dhul-gariirka Venezuela oo korodhay

News DeskJune 26, 2026
Less than a minute

Tirada dadka ku dhintay laba dhulgariir oo ka dhacay Venezuela ayaa gaartay 589 qof, halka 2,980 qof ay ku dhaawacmeen, sida ay sheegtay madaxweynaha ku-meelgaarka ah Delcy Rodríguez.

Arrintan ayaa imaanaysa iyadoo kooxo caalami ah oo gurmad ah ay ku biireen dadaallada lagu raadinayo dadka ka badbaaday burburka, waxaana ka mid ah 80 samatabixiye oo Swiss ah iyo koox shaqaale gargaar oo ka yimid Mexico kuwaas oo gacan ka geysanaya howlaha gurmadka.

Kooxo maxalli ah ayaa habeenkii oo dhan baaritaan ka waday dhismayaal burburay oo ku yaalla Caracas iyo gobolka La Guaira, iyadoo dad laga maqlayay iyagoo gargaar ka codsanaya burburka hoostiisa.

News DeskJune 26, 2026
Less than a minute
home

Related Articles

Imtixaanka shahaadiga ah oo Sabtida ka bilaabmaya Somaliland

June 26, 2026

“Macallinka waxaan leeyahay xaqa ku dhimo.”Sh. Maxamed Macalin

June 26, 2026

Boqorka Ingiriiska oo kashifay canshuurti uu dhiibay sanadadii 2024-2025

June 26, 2026

Borama ayaa lagu xusay munaasibad balaadhan oo loogu dabaal degaayay sanad guuradii 66aad.

June 26, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker