Giorgia Meloni:Taliyaanigu marna kama qaybgelin dagaal ka dhan ah Iiraan

News DeskJune 26, 2026
1 minute read

Ra’iisul Wasaaraha Talyaaniga Giorgia Meloni ayaa sheegtay in dalkeeda uusan waligiis ka qaybgelin dagaal ka dhan ah Iran.

Sida ay sheegtay BBC Persian, Meloni ayaa sheegtay in Xoghayaha Guud ee NATO Mark Rutte uu si khaldan u fahmay nooca duulimaadyada laga oggol yahay Talyaaniga, balse uu markii dambe saxay hadalkiisa oo caddeeyay arrinta.

Iyadoo ka hadlaysay gabagabada shirkii 36-aad ee wadajirka ah ee dowladaha Talyaaniga iyo Faransiiska, Meloni waxay sheegtay in Talyaanigu “uusan wax ka hayn” fulinta “ballanqaadyadiisa iyo heshiisyada la xiriira isticmaalka saldhigyada milatari.”

Shalay, Afhayeenka Wasaaradda Arrimaha Dibadda Iran Esmail Baghaei ayaa bartiisa X ku faafiyay muuqaal wareysi uu Mark Rutte siiyay Fox News. Muuqaalkaas waxaa laga maqlayaa Xoghayaha Guud ee NATO oo sheegaya in ku dhawaad 500 oo diyaaradood oo Mareykan ah ay ka duuleen saldhig Mareykan ah oo ku yaalla Talyaaniga intii lagu jiray howlgalka “Epic Fury.”

Isaga oo ka jawaabaya hadalkaas, Baghaei ayaa sheegay in hadalka Xoghayaha Guud ee NATO uu muujinayo in NATO ay ka qayb qaadatay dagaal sharci-darro ah oo ka dhan ah dal madax-bannaan oo xubin ka ah Qaramada Midoobay.

Wuxuu intaa ku daray in “NATO iyo dalalka xubnaha ka ah ee go’aankaas ka qayb qaatay ay tahay in lala xisaabtamo.”

News DeskJune 26, 2026
1 minute read
home

Related Articles

Imtixaanka shahaadiga ah oo Sabtida ka bilaabmaya Somaliland

June 26, 2026

“Macallinka waxaan leeyahay xaqa ku dhimo.”Sh. Maxamed Macalin

June 26, 2026

Boqorka Ingiriiska oo kashifay canshuurti uu dhiibay sanadadii 2024-2025

June 26, 2026

Borama ayaa lagu xusay munaasibad balaadhan oo loogu dabaal degaayay sanad guuradii 66aad.

June 26, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker