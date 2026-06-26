Boqorka Ingiriiska oo kashifay canshuurti uu dhiibay sanadadii 2024-2025
Boqor Charles-ka Ingiriiska ayaa shaaca ka qaaday inuu bixiyay £12.9 milyan oo canshuur ah intii u dhaxaysay 2024-2025 – isagoo noqday boqorkii ugu horreeyay ee shaaca ka qaada biilka canshuurta.
Heerka canshuurta uu bixiyo Boqorku wuxuu ka dhigayaa 100-ka qof ee canshuur bixiyeyaasha ugu sarreeya UK.
Amiirka Wales wuxuu ku dhawaaqay inuu bixiyay canshuur dhan £7.76 milyan isla muddadaas, sida ay muujinayaan tirooyinka ku jira warbixinta sanadlaha ah ee boqortooyada iyo xisaabaadka.
Waxaa sidoo kale la shaaciyay in Boqorka iyo Boqorad Camilla ay sii wadi doonaan inay ku noolaadaan Clarence House oo aysan u guuri doonin Qasriga Buckingham.
Xisaabaadka ayaa muujinaya in isha ugu weyn ee maalgelinta dadweynaha ee sanadlaha ah ee Royal House, oo ah Deeqda Boqortooyada, ay sare ugu kacayso wax ka yar £100 milyan sanadka 2027-28.
Xisaabaadka ayaa sidoo kale muujinaya in Boqorku uu bixiyay £11.7 milyan oo canshuur ah 2023-24, halka Amiir William uu bixiyay £8.34 milyan isla muddadaas.
Daabacaadda inta canshuur ah ee Boqorka iyo Amiir William ay si iskood ah u bixiyaan waxay ahayd go’aan shaqsiyeed oo ay gaareen labada nin, sida laga soo xigtay xafiisyadooda.
In kasta oo tirooyinka cusub ay muujinayaan in boqorku uu bixiyay canshuurta ugu badan, haddana ma bixinayaan faahfaahin ku saabsan sida loo xisaabiyay canshuurta.
Qasriga Buckingham ayaa tallaabadan ku tilmaamay mid sii kordhinaysa hufnaanta, ujeeddadeeduna tahay “in la dhiirrigeliyo fahamka ballaaran ee ku saabsan isla xisaabtankeenna.”