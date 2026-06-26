Agaasimah IAEA Niyukleerka Iiraan: Waa inaan sida ugu dhaqsaha badan u dhisnaa nidaam hubin oo aad u xooggan

News DeskJune 26, 2026
1 minute read

Agaasimaha Guud ee Hay’adda Tamarta Nukliyeerka Caalamiga ah (IAEA), Rafael Grossi, ayaa sheegay in dagaalka Bariga Dhexe kadib loo baahan yahay nidaam “aad u adag” oo xaqiijin ah si loo hubiyo in Iran aysan helin hub nukliyeer ah.

Grossi oo la hadlay warbaahinta Japan ayaa yiri: “Waxaan u maleynayaa in ujeeddada heshiiskan u dambeeyay ee u dhexeeya Mareykanka iyo Iran ay tahay in la hubiyo in Iran aysan u dhaqaaqin horumarinta hub nukliyeer ah.

Dowladda Iran-na waxay sidoo kale caddeysay in aysan wax niyad ah u hayn arrintaas.”

Agaasimaha guud ee IAEA ayaa intaa ku daray: “Dabcan, kuma filna kaliya in la sheego niyad. Waxaan u baahanahay inaan si degdeg ah u dhisno nidaam hubin oo aad u adag, si ficil ahaan loo fulin karo.”

Iran ayaa sheegtay in heshiis ku saabsan sida kormeerayaasha IAEA ay u baari doonaan ama dib ugu kormeeri doonaan xarumaha la beegsaday uu qayb ka noqon doono wada-hadallada socda iyo heshiiska kama dambaysta ah ee suurtogalka ah ee ay la yeelanayso Mareykanka.

Sida ku xusan heshiis ku-meel-gaar ah oo u dhexeeya Iran iyo Mareykanka si loo soo afjaro dagaalka, labada dal ayaa la filayaa inay gaaraan heshiis kama dambays ah labada bilood ee soo socda.

News DeskJune 26, 2026
1 minute read
home

Related Articles

Imtixaanka shahaadiga ah oo Sabtida ka bilaabmaya Somaliland

June 26, 2026

“Macallinka waxaan leeyahay xaqa ku dhimo.”Sh. Maxamed Macalin

June 26, 2026

Boqorka Ingiriiska oo kashifay canshuurti uu dhiibay sanadadii 2024-2025

June 26, 2026

Borama ayaa lagu xusay munaasibad balaadhan oo loogu dabaal degaayay sanad guuradii 66aad.

June 26, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker