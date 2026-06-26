Agaasimah IAEA Niyukleerka Iiraan: Waa inaan sida ugu dhaqsaha badan u dhisnaa nidaam hubin oo aad u xooggan
Agaasimaha Guud ee Hay’adda Tamarta Nukliyeerka Caalamiga ah (IAEA), Rafael Grossi, ayaa sheegay in dagaalka Bariga Dhexe kadib loo baahan yahay nidaam “aad u adag” oo xaqiijin ah si loo hubiyo in Iran aysan helin hub nukliyeer ah.
Grossi oo la hadlay warbaahinta Japan ayaa yiri: “Waxaan u maleynayaa in ujeeddada heshiiskan u dambeeyay ee u dhexeeya Mareykanka iyo Iran ay tahay in la hubiyo in Iran aysan u dhaqaaqin horumarinta hub nukliyeer ah.
Dowladda Iran-na waxay sidoo kale caddeysay in aysan wax niyad ah u hayn arrintaas.”
Agaasimaha guud ee IAEA ayaa intaa ku daray: “Dabcan, kuma filna kaliya in la sheego niyad. Waxaan u baahanahay inaan si degdeg ah u dhisno nidaam hubin oo aad u adag, si ficil ahaan loo fulin karo.”
Iran ayaa sheegtay in heshiis ku saabsan sida kormeerayaasha IAEA ay u baari doonaan ama dib ugu kormeeri doonaan xarumaha la beegsaday uu qayb ka noqon doono wada-hadallada socda iyo heshiiska kama dambaysta ah ee suurtogalka ah ee ay la yeelanayso Mareykanka.
Sida ku xusan heshiis ku-meel-gaar ah oo u dhexeeya Iran iyo Mareykanka si loo soo afjaro dagaalka, labada dal ayaa la filayaa inay gaaraan heshiis kama dambays ah labada bilood ee soo socda.