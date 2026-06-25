Burcad-badeeda oo ku hanjabtay inay dili doonaan Badmaaxiinta Masaarida ah oo gacanta ugu jira
Walaac xooggan ayaa laga muujinayaa xaaladda shaqaale saarnaa markab shidaal oo lagu afduubtay meel u dhow xeebaha Soomaaliya, iyadoo qoysaskooda ay sheegeen inay heleen hanjabaado toos ah oo uga yimid kooxaha haysta.
Qoysaska badmaaxiinta ayaa sheegay in wada-hadallada lagu doonayo sii-deyntooda ay wajahayaan caqabado, halka afduubayaashuna ay ku hanjabeen inay dilayaan shaqaalaha markabka haddii aan muddo kooban gudaheed lagu bixin lacag madax-furasho ah oo ay dalbanayaan.
Sida ay sheegeen ehellada la haystayaasha, siddeed Masri ah iyo afar Hindi ah ayaa wajahaya khatar, kaddib markii kooxda afduubka geysatay ay kordhisay cadaadiska la xiriira bixinta lacagta madax-furashada.
Xaaska mid ka mid ah badmaaxiinta ayaa sheegtay in heshiis hore looga gaaray lacagta madax-furashada uusan dhaqan gelin sababo la xiriira dib-u-dhac ku yimid habraacyada xawilaadda lacagaha, arrintaas oo dhalisay caro ay muujiyeen afduubayaashu.
Waxay intaas ku dartay in kooxda hubeysan ay ku hanjabtay inay qaar ka mid ah shaqaalaha u kala wareejin doonto dhul buuraley ah oo fog si cadaadis loogu saaro milkiilayaasha markabka, iyagoo dib-u-dhaca lacag bixinta ku tilmaamay mid dhaawacaya wada-hadallada socda.
Dhanka kale, Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Masar ayaa sheegtay inay si dhow ula socoto xaaladda, iyadoo la kaashanaysa safaaradda Masar ee Muqdisho iyo hay’adaha ay khusayso ee Soomaaliya, si loo xaqiijiyo sii-deynta shaqaalaha markabka.
Wararka la helayo ayaa tilmaamaya in xiisaddu sii korortay kaddib markii milkiilaha markabku uu codsaday waqti dheeraad ah oo lagu dhammeystirayo bixinta lacagta, balse codsigaas ay diideen afduubayaashu, kuwaas oo ku hanjabay inay tallaabooyin dheeraad ah ka qaadi doonaan la haystayaasha.
Khubaro dhanka maraakiibta ah ayaa sheegay in hanjabaadaha noocan oo kale ah mararka qaar loo adeegsado cadaadis nafsi ah oo lagu dardargelinayo bixinta lacagta madax-furashada, iyagoo xusay in kooxda afduubka geysatay aysan la mid ahayn shabakadaha burcad-badeedda ee si xirfadeysan uga hawlgeli jiray gobolka sannadihii hore.
Guddoomiyaha Ururka Saraakiisha Maraakiibta ee Masar, Kabtan Sayid Al-Shadhali, ayaa sheegay in fariimaha ay dirayaan afduubayaashu ay u muuqdaan kuwo lagu cadaadinayo dhinacyada ku lugta leh heshiiska lacagta madax-furashada.
Waxa uu tilmaamay in calaamadaha hadda jira aysan muujinayn qorshe lagu dili karo la haystayaasha, balse ay u badan tahay inay qayb ka yihiin dadaallo lagu doonayo in lagu soo afjaro marxaladaha ugu dambeeya ee wada-xaajoodka.
Khubaradu waxay sidoo kale sheegeen in dib-u-soo-noqoshada falalka burcad-badeednimada ee marin-biyoodkan muhiimka ah ay xiriir la leedahay xaaladaha amni ee gobolka, taas oo sii kordhinaysa walaaca laga qabo badqabka shaqaalaha maraakiibta.