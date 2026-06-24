Trump: Kormeerayaasha Maraykanka waxay booqan doonaan Iiraan iyaga oo la socda kormeerayaasha IAEA

News DeskJune 24, 2026
1 minute read

Donald Trump ayaa sheegay in kormeerayaal Maraykan ah, oo ay weheliyaan kormeerayaasha hay’adda IAEA, ay booqan doonaan xarumaha nukliyeerka ee Iran.

Wuxuu u sheegay Fox News:“Waxay galaan heshiis, way qoraan, dabadeed way ka baxaan — taasina ma aha run.”

Wuxuu adkeeyay in Iran ay oggolaatay kormeerka ka socda hay’adda quwadda atoomikada ee Qaramada Midoobey ee IAEA.

Madaxweynaha Maraykanka ayaa sidoo kale sheegay in aysan jirin qorshe degdeg loogu dirayo kormeerayaasha.

Agaasimaha guud ee IAEA, Rafael Grossi, ayaa maanta sheegay—isagoo aan cayimin waqti—in kormeerayaashu ugu dambayn ay tagi doonaan Iran si ay u kormeeraan xarumaha nukliyeerka.

Si kastaba ha ahaatee, Iran ayaa beenisay heshiiska sheegaya in IAEA ay kormeeri doonto.

Saacado ka hor, wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda Iran ayaa bartiisa X ku qoray:“Ma jiraan qorshayaal lagu gelayo xarumaha la weeraray mana jiro wax agab nukliyeer ah.”

News DeskJune 24, 2026
1 minute read
home

Related Articles

Guddoomiye ku-xigeenka Golaha Wakiillada iyo Wasiirka Cadaallada JSL oo lagu soo dhaweeyey London.

June 24, 2026

Iran: Ma jiraan wax qorshe ah oo lagu geli doono goobaha Nukliyeerka

June 24, 2026

Mareykanka oo shaaciyay inuu ku guuleystay tijaabadda gantaalka casriga ah ee Golden Dome

June 24, 2026

Golaha Siyaasiyiinta iyo Aqoonyahanka Puntland oo eedeyn u jeediyay Madaxweyne Deni iyo Dowladda Federaalka

June 24, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker