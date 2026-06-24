Liibiya oo soo rogtay xayiraado cusub oo Soomaalida saamenaya

News DeskJune 24, 2026
1 minute read

Ra’iisul Wasaaraha dowladda Liibiya ayaa soo saaray go’aan cusub oo lagu adkeynayo xeerarka gelitaanka muwaadiniinta ka soo jeeda Sudan, Eritrea, Soomaaliya iyo Itoobiya, iyadoo tallaabadan lagu sheegay mid looga gol leeyahay xakameynta qulqulka muhaajiriinta iyo la dagaallanka socdaalka sharci darrada ah.

Go’aanka ayaa dhigaya in laga joojiyo gelitaanka muwaadiniinta afartaas dal iyada oo loo marayo dhammaan marinada xuduudaha, marka laga reebo dadka haysta oggolaansho shaqo oo ansax ah kana shaqeeya waaxyaha caafimaadka iyo waxbarashada.

Sidoo kale, Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Liibiya ayaa lagu amray inay qaaddo tallaabooyin degdeg ah oo lagu masaafurinayo ajaanibta aan haysan deggenaansho sharci ah, si loo habeeyo xaaladda gudaha loona yareeyo caqabadaha amni ee la xiriira socdaalka aan sharciga ahayn.

Dowladda Liibiya ayaa sheegtay in go’aankan uu ku soo beegmayo xilli ay sii kordhayaan doodaha ku saabsan socdaalka sharci darrada ah iyo qulqulka dadka ka imanaya dalalka Geeska Afrika, iyadoo Liibiya ay weli tahay marin muhiim ah oo ay muhaajiriin badani uga sii gudbaan dhinaca Yurub.

Mas’uuliyiinta ayaa sidoo kale tilmaamay inay doonayaan in la xoojiyo ilaalinta xuduudaha, lana habeeyo xaaladda shaqaalaha ajaanibta ah si loo ilaaliyo amniga qaranka iyo xasilloonida dalka.

News DeskJune 24, 2026
1 minute read
home

Related Articles

Guddoomiye ku-xigeenka Golaha Wakiillada iyo Wasiirka Cadaallada JSL oo lagu soo dhaweeyey London.

June 24, 2026

Iran: Ma jiraan wax qorshe ah oo lagu geli doono goobaha Nukliyeerka

June 24, 2026

Mareykanka oo shaaciyay inuu ku guuleystay tijaabadda gantaalka casriga ah ee Golden Dome

June 24, 2026

Trump: Kormeerayaasha Maraykanka waxay booqan doonaan Iiraan iyaga oo la socda kormeerayaasha IAEA

June 24, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker