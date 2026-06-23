Iran iyo Cumaan oo soo saaray hadal wadajir ah oo ku saansam marinka Hormuz

News DeskJune 23, 2026
1 minute read

Iran iyo Cumaan ayaa bayaan ay si wadajir ah u soo saareen waxa ay ku sheegeen in ay ka go’an tahay ilaalinta marin biyoodka Hormuz oo ah marin biyood nabdoon oo furan oo ay maraan maraakiibta caalamiga ah, isla markaana waxa ay carabka ku adkeeyeen madax banaanida iyo xuquuqdooda ku aadan dhul badeedka gacanka Hormuz.

Waxa ay sidoo kale shaaca ka qaadeen in ay baari doonaan mustaqbalka maamulka marin biyoodka Hormuz iyo qarashka ku baxaya adeegyada laga bixiyo marin biyoodkan iyaga oo sameynaya guddi isku dhaf ah.

War-murtiyeedka ayaa laga soo saaray shir ay mas’uuliyiin sarsare oo ka tirsan labada dal ku yeesheen magaalada Masqad.

Markii ay ka soo ambabaxeen Switzerland, Mohammad Baqer Qalibaf oo ah madaxa kooxda wada xaajoodka Iran iyo Cabbaas Araqchi, wasiirka arrimaha dibadda Iran, waxay tageen Cumaan, waxayna la kulmeen wasiirka arrimaha dibadda Badar Busaidi iyo Sultan Haitham bin Tariq, boqorka Cumaan.

News DeskJune 23, 2026
1 minute read
home

Related Articles

DEG DEG : Beesha Fiqishini oo Hargeysa Dhex Hanjabtay una Soo Doonatay Hub iyo Ciidan …

June 23, 2026

Trump oo sheegay in Iran ay ogaalatay in la baaro goobaha nukleerka hadii aysan ogaalana uusan heshiis jireen

June 23, 2026

Wasaaradda Caafimaadka JSL ayaa gurmad Daawooyin Ah Gaadhsiisay Gobolka Buuhoodle

June 23, 2026

Hay’adda Wadoooyinka JSL Iyo Maamulka Gobolka Salal ayaa kormeer ku tagay magaalada Lowyacado

June 23, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker