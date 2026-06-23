Iran iyo Cumaan oo soo saaray hadal wadajir ah oo ku saansam marinka Hormuz
Iran iyo Cumaan ayaa bayaan ay si wadajir ah u soo saareen waxa ay ku sheegeen in ay ka go’an tahay ilaalinta marin biyoodka Hormuz oo ah marin biyood nabdoon oo furan oo ay maraan maraakiibta caalamiga ah, isla markaana waxa ay carabka ku adkeeyeen madax banaanida iyo xuquuqdooda ku aadan dhul badeedka gacanka Hormuz.
Waxa ay sidoo kale shaaca ka qaadeen in ay baari doonaan mustaqbalka maamulka marin biyoodka Hormuz iyo qarashka ku baxaya adeegyada laga bixiyo marin biyoodkan iyaga oo sameynaya guddi isku dhaf ah.
War-murtiyeedka ayaa laga soo saaray shir ay mas’uuliyiin sarsare oo ka tirsan labada dal ku yeesheen magaalada Masqad.
Markii ay ka soo ambabaxeen Switzerland, Mohammad Baqer Qalibaf oo ah madaxa kooxda wada xaajoodka Iran iyo Cabbaas Araqchi, wasiirka arrimaha dibadda Iran, waxay tageen Cumaan, waxayna la kulmeen wasiirka arrimaha dibadda Badar Busaidi iyo Sultan Haitham bin Tariq, boqorka Cumaan.