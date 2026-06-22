Ruushka ka falceliyay iscasilaadda ra’iisul wasaaraha Ingiriiska
Kremlin-ku kama xumaan doono ka tagitaanka Keir Starmer ee aqalka Downing Street.
“Keir Starmer ma uusan kala saarin gabi ahaanba xiriirka Ruushka iyo Ingiriiska,” afhayeenka madaxweyne Putin Dmitry Peskov ayaa u sheegay wariyaha BBC Steve Rosenberg, imtii uu socday shirka maalinlaha ah ee Kremlin ee loogu talagalay suxufiyiinta.
“Wuxuu had iyo jeer ahaa mid usii wada xiriirkeena heerka ugu hooseeya…Ma xasuusanno wax xusid mudan oo ku saabsan shaqadiisa.”
Laakiin mas’uuliyiinta Ruushka ayaan wax badan ka fileyn inay isbedelaan gudaha Ingiriiska, marka loo eego xiriirka ka dhexeeya Ruushka iyo Britain.
“Uma maleynayo in qof kasta oo ku sugan masraxa siyaasadda Ingiriiska uu mawqif ka duwan kii Keir Starmer ka yeelan doono xiriirkeena laba geesoodka ah,” ayuu yiri Peskov.
Daabacaadda saaka ee wargeyska dawladda Ruushka, Rossiyskaya Gazeta, ayaa Andy Burnham ku sifeeyay “qof si joogto ah ugu taagan Ruushka, kaas oo ugu baaqaya reer Galbeedka inay qaataan mawqif adag oo ku saabsan Ruushka”.