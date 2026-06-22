Ruushka ka falceliyay iscasilaadda ra’iisul wasaaraha Ingiriiska

News DeskJune 22, 2026
1 minute read

Kremlin-ku kama xumaan doono ka tagitaanka Keir Starmer ee aqalka Downing Street.

“Keir Starmer ma uusan kala saarin gabi ahaanba xiriirka Ruushka iyo Ingiriiska,” afhayeenka madaxweyne Putin Dmitry Peskov ayaa u sheegay wariyaha BBC Steve Rosenberg, imtii uu socday shirka maalinlaha ah ee Kremlin ee loogu talagalay suxufiyiinta.

“Wuxuu had iyo jeer ahaa mid usii wada xiriirkeena heerka ugu hooseeya…Ma xasuusanno wax xusid mudan oo ku saabsan shaqadiisa.”

Laakiin mas’uuliyiinta Ruushka ayaan wax badan ka fileyn inay isbedelaan gudaha Ingiriiska, marka loo eego xiriirka ka dhexeeya Ruushka iyo Britain.

“Uma maleynayo in qof kasta oo ku sugan masraxa siyaasadda Ingiriiska uu mawqif ka duwan kii Keir Starmer ka yeelan doono xiriirkeena laba geesoodka ah,” ayuu yiri Peskov.

Daabacaadda saaka ee wargeyska dawladda Ruushka, Rossiyskaya Gazeta, ayaa Andy Burnham ku sifeeyay “qof si joogto ah ugu taagan Ruushka, kaas oo ugu baaqaya reer Galbeedka inay qaataan mawqif adag oo ku saabsan Ruushka”.

News DeskJune 22, 2026
1 minute read
home

Related Articles

XOG CULUS : Tirada Ciidamada Israa’iil u Soo Dirtay Somaliland ee Somaliya Saaska iyo Jahawareerka Ku Abuuray…..

June 22, 2026

Mareykanka oo Shaaciyay Weerarro Cirka ah oo isdaba Joog ah oo uu ka Fuliyay Soomaaliya

June 22, 2026

Xildhibaan Ilhan Omar oo sheegtay in hantideeda saafiga ahi aad u hooseyso

June 22, 2026

“Waxaanu leenahay reer Israel abaalkiina waan idiin gudi doonaa”

June 22, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker