Wasiirka Arrimaha Gudaha Pakistan oo gaadhay magaalada Mashhad ee Iran

News DeskJune 20, 2026
Less than a minute

Wasiirka arrimaha gudaha Pakistan Mohsin Naqvi ayaa saaka gaaray magaalada Mashhad.

IRNA oo soo xiganaysa ilo-wareedka gobolka Khrasan Razavi ayaa sheegtay in uu marka hore booqan doono goobta Imaam Reza ka dibna uu u dhoofi doono magaalada Tehran si uu ula hadlo mas’uuliyiinta.

Sida ay sheegayaan wararka, Wasiirka Arrimaha Gudaha Pakistan ayaa lagu wadaa in inta uu safarkan ku jiro uu madaxda Iran kala hadlo dib u soo celinta wadahadalka tooska ah ee u dhaxeeya Mareykanka iyo Iran ee ka dhacaya Switzerland.

Esmail Baghaei, oo ah afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran, ayaa sidoo kale sheegay in booqashada wasiirka arrimaha gudaha Pakistan ay tahay sii wadida dadaallada uu waddanku ka wado wadahadallada Iran iyo Mareykanka.

News DeskJune 20, 2026
Less than a minute
home

Related Articles

XOG CULUS : Qorshaha Qarsoon ee Muqdisho, 5 Xeeladood oo ay Somaliya la Damacsan Tahay Somaliland….

June 20, 2026

IMF ah oo iftiimisay khataraha ku xeeran heshiisyada shidaalka Soomaaliya

June 20, 2026

Ciidan Danab oo ka digay abaabul ciidan oo madaxweyne Deni uu ka wado Garowe

June 20, 2026

Iran oo sheegtay in si buuxda loogu soo celinayo hantiteedii la xayiray

June 20, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker