Wasiirka Arrimaha Gudaha Pakistan oo gaadhay magaalada Mashhad ee Iran
Wasiirka arrimaha gudaha Pakistan Mohsin Naqvi ayaa saaka gaaray magaalada Mashhad.
IRNA oo soo xiganaysa ilo-wareedka gobolka Khrasan Razavi ayaa sheegtay in uu marka hore booqan doono goobta Imaam Reza ka dibna uu u dhoofi doono magaalada Tehran si uu ula hadlo mas’uuliyiinta.
Sida ay sheegayaan wararka, Wasiirka Arrimaha Gudaha Pakistan ayaa lagu wadaa in inta uu safarkan ku jiro uu madaxda Iran kala hadlo dib u soo celinta wadahadalka tooska ah ee u dhaxeeya Mareykanka iyo Iran ee ka dhacaya Switzerland.
Esmail Baghaei, oo ah afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran, ayaa sidoo kale sheegay in booqashada wasiirka arrimaha gudaha Pakistan ay tahay sii wadida dadaallada uu waddanku ka wado wadahadallada Iran iyo Mareykanka.