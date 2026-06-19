Wasiirka arrimaha dibadda Talyaaniga ayaa joojiyay booqashadiisa Mareykanka kaddib hadallo uu Trump ka sheegay Ms. Meloni.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Talyaaniga ayaa joojiyay safar uu ku tegi lahaa Mareykanka, kaddib markii ay soo baxeen warar sheegaya in Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu hadallo ka sheegay raysalwasaaraha Talyaaniga. Hadalada ayaa u muuqday kuwo lagu jeesjeesayo Giorgia Meloni.
Antonio Tajani, oo la qorsheeyay in uu booqasho ku tago Mareykanka inta u dhexeysa 21–22 June, ayaa ku qoray bartiisa bulsho sidan, “Erayada aflagaadada ah ee ka soo baxay madaxweyne Trump…waxay meel ka dhac ku yihiin dhammaan shacabka Talyaaniga”.
Raysalwasaare Meloni ayaa sidoo kale sheegtay in ay “la yaabtay” hadallada Donald Trump, mar ay wareysi siisay warbaahin Talyaani ah.
Qoraal lagu daabacay wargeys Talyaani ah ayaa sheegay in madaxweyne Trump uu ku hadlay erayadan, “Marwo Meloni waxay si weyn u dooneysay in ay sawir ila gasho shirkii G7, sababtuna waxay aheyd in qalbiga ay ka xanuunsaneysay”.
Trump wuxuu kaloo sheegay in Giorgia Meloni ay ku faraxday in aan la hadlo, inkastoo aan ku qasbaneyn in aan la hadlo.
Meloni ayaa hadalladaas ku tilmaantay “been-abuur”, waxayna hadalkeeda ku dartay, “Aniga iyo Talyaaniguba cidna ma baryeyno.”
Donald Trump ayaa aragti xun ka qaatay Giorgia Meloni bishii April, kaddib markii ay difaacday Pope Leo iyo aragtidiisa ka dhanka ah dagaalka, taas oo uu Trump si adag u dhaliilay.