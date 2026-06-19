Netanyahu: Aniga ayaa amray ciidamada in ay weeraraan Xisbullah kaddib markii ay jabiyeen xabadjoojinta

News DeskJune 19, 2026
1 minute read

Raysalwasaraha Israel, Benjamin Netanyahu, oo ka jawaabayay dilka taliyaha guutada 52-aad iyo saddex askari oo kale, ayaa ku qoray barta X in uu rajeynayo in dhiigga askarta daatay loo aargudi doono.

Netanyahu wuxuu ku tilmaamay weerarka Xisbullah mid si cad ugu xadgudubaya xabadjoojinta, wuxuuna ku qoray barta X, “Xalay waxaan ku amray ciidamada Israel in ay awoodooda oo dhan ku weeraraan Xisbullah”.

Sida uu sheegay Netanyahu, ciidamada Israel ayaa weeraray in ka badan 80 goobood oo ay Hezbollah ku sugnaayeen, isla markaana dilay tobannaan xubnood oo ka tirsan ururka.

Wuxuu mar kale ku celiyay in Israel aysan u dulqaadan doonin weerarrada lagu qaado askarteeda ama dhulkeeda, ayna ka bixinayaan jawaab culus.

Raysalwasaaraha ayaa sheegay in saaka uu qiimeyn ku sameeyay xaaladda howlgalada ka socda koonfurta Lubnaan isaga, wasiirka Difaaca iyo taliyaha guud ee ciidamada dalkiisa, wuxuuna mar kale ku celiyay in “Israel ay sii joogi doonto koonfurta Lubnaan inta ay lagama maarmaan u tahay ilaalinta deegaanada waqooyiga.”

News DeskJune 19, 2026
1 minute read
home

Related Articles

𝐖𝐀𝐅𝐓𝐈𝐆𝐀 𝐌𝐀𝐃𝐀𝐗𝐖𝐄𝐘𝐍𝐀𝐇𝐀 𝐒𝐎𝐌𝐀𝐋𝐈𝐋𝐀𝐍𝐃 𝐐𝐀𝐘𝐁 𝐊𝐀 𝐌𝐈𝐃 𝐀𝐇 𝐎𝐎 𝐊𝐔 𝐒𝐎𝐎 𝐋𝐀ABAYSA 𝐇𝐀𝐑𝐆𝐄𝐘𝐒𝐀

June 19, 2026

Madaxweyn ku-xigeenka JSL ayaa ka qayb galay Shirweynaha Labaad ee Caruurta JSL

June 19, 2026

Isreal Waa Dalkan Aduunka Ugu Awooda Badan ‘ Waa Dal Yurub Sameyn Ku Keh

June 19, 2026

C/Khaliif Iyo Ataash Waa Basaasiin Ee Yey Inoo Iman Iyaga Iyo Kuwa La Midkii

June 19, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker