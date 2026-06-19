4 Saacadood ka horMareykanka oo qaaday xayiraadii dekedaha Iiraan
Taliska dhexe ee Mareykanka ayaa xaqiijiyay dhamaadka go’doominta “si waafaqsan amarka Madaxweynaha”, waxayna sheegeen in maraakiibta Mareykanka qaarkood ay ku sii sugnaan doonaan “goobta”.
Wax yar ka dib, hogaamiyaha ruuxiga ah ee Iiraan Mojtaba Khamenei ayaa sheegay in uu ogolaaday heshiiska lala galay Maraykanka in kasta oo uu leeyahay “aragti kala duwan”, isaga oo aan faahfaahin. Waxa uu sheegay in uu u ogolaaday in heshiiska la saxiixo ka dib markii uu ballanqaaday madaxweynaha Iiraan Masoud Pezeshkian in uu “ilaali doono xuquuqda qaranka Iiraan”.
Khamenei waxa uu sheegay in madaxweyne Trump uu ” quus ama rajo-xumo darteed u adeegsaday dhammaan wax kasta” si uu heshiiska u gaaro.
Hogaamiyaha ugu sareeya Iiraan ayaa sheegay in inkasta oo ay jiri doonaan “wada xaajood shakhsi ah mustaqbalka” oo u dhexeeya Tehraan iyo Washington, haddana tani “aysan macnaheedu noqon doonin aqbalaadda mowqifka cadowga”.
Tani waa markii ugu horeysay ee Khamenei uu ka jawaabo heshiiska. Laguma arag meel fagaare ah tan iyo markii uu xafiiska qabtay bishii Maarso ka dib dilkii aabihiis iyo taliyihii ka horreeyay, Ayatullah Ali Khamenei, oo lagu dilay 28-kii Febraayo duqeymo ay Mareykanka iyo Israa’iil ku qaadeen Iiraan oo dhaliyay dagaalka gobolka.