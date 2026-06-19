Madaxweynaha Somaliland oo Booqday Hay’adaha, Xarumaha iyo Shirkadaha hormuudka ka ah cilmi-baadhista beeraha, maamulka biyaha, tamarta,

News DeskJune 19, 2026
1 minute read
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, Mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi (Cirro), ayaa muddadii uu booqashada rasmiga ahayd uu ku joogay dalka Israa’iil, isaga iyo weftigiisu waxa ay booqdeen qaar ka mid ah Hay’adaha, Xarumaha iyo Shirkadaha hormuudka ka ah cilmi-baadhista beeraha, maamulka biyaha, tamarta, hal-abuurka, kaabeyaasha dhaqaalaha iyo horumarinta dhaqaalaha iyo adeegyada bulshada ee dalka Israa’iil .
No photo description available.
Madaxweynaha ayaa booqday Shirkado iyo Xarumo aqoon durugsan u leh waraabka casriga ah ee beeraha, wax-soo-saarka beeraha, maaraynta biyaha iyo tamarta korontada, halkaas oo uu warbixinno faahfaahsan kaga dhegaystay masuuliyiinta iyo khubarada xarumahaasi.
May be an image of text
Sida oo kale, intii uu booqanayay Xarumahan, Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland waxa loo soo bandhigay Tiknoolajiyadda iyo hal-abuurka casriga ah ee uu dalka Israa’iil ku gaadhay horumarka dhinacyada wax-soo-saarka beeraha, sugnaanshaha cuntada, maamulka iyo maaraynta biyaha iyo tamarta.
May be an image of ‎text that says '‎איכות בקרתאיכות בקרת Quality QualityControl Control лyTnbl במורי 乳热 אחזקה לוחאחזקה לוח antua הבעולית nOP4И NETAFIM =‎'‎
Booqashooyinkan ayaa qayb ka ahaa safarkii shaqo ee taariikhiga ahaa ee Madaxweynaha iyo weftigiisu ay ku tageen dalka Israa’iil, kuwaasi oo ay ujeeddadoodu ahayd in Somaliland ka faa’iidaysato aqoonta, khibradaha iyo farsamooyinka casriga ah ee lagu horumarin karo wax-soo-saarka beeraha, sugnaanta cuntada iyo adeegyada aasaasiga ah ee bulshada.
May be an image of road
Booqashada Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland iyo weftigiisa ee dalka Israa’iil ayaa ahayd mid sii xoojinaysa aragtida Somaliland ee ku aaddan in horumar nacfi leh lagu gaadhi karo maalgelinta aqoonta, hal-abuurka iyo iskaashi caalami ah oo wax-ku-ool ah.
No photo description available.May be an image of one or more peopleNo photo description available.May be an image of one or more people and lighting

News DeskJune 19, 2026
1 minute read
home

Related Articles

𝐖𝐀𝐅𝐓𝐈𝐆𝐀 𝐌𝐀𝐃𝐀𝐗𝐖𝐄𝐘𝐍𝐀𝐇𝐀 𝐒𝐎𝐌𝐀𝐋𝐈𝐋𝐀𝐍𝐃 𝐐𝐀𝐘𝐁 𝐊𝐀 𝐌𝐈𝐃 𝐀𝐇 𝐎𝐎 𝐊𝐔 𝐒𝐎𝐎 𝐋𝐀ABAYSA 𝐇𝐀𝐑𝐆𝐄𝐘𝐒𝐀

June 19, 2026

Madaxweyn ku-xigeenka JSL ayaa ka qayb galay Shirweynaha Labaad ee Caruurta JSL

June 19, 2026

Isreal Waa Dalkan Aduunka Ugu Awooda Badan ‘ Waa Dal Yurub Sameyn Ku Keh

June 19, 2026

C/Khaliif Iyo Ataash Waa Basaasiin Ee Yey Inoo Iman Iyaga Iyo Kuwa La Midkii

June 19, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker