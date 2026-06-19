𝐖𝐀𝐅𝐓𝐈𝐆𝐀 𝐌𝐀𝐃𝐀𝐗𝐖𝐄𝐘𝐍𝐀𝐇𝐀 𝐒𝐎𝐌𝐀𝐋𝐈𝐋𝐀𝐍𝐃 𝐐𝐀𝐘𝐁 𝐊𝐀 𝐌𝐈𝐃 𝐀𝐇 𝐎𝐎 𝐊𝐔 𝐒𝐎𝐎 𝐋𝐀ABAYSA 𝐇𝐀𝐑𝐆𝐄𝐘𝐒𝐀

News DeskJune 19, 2026
Less than a minute
Hargeysa ayaa maanta lagu soo dhaweynayaa qayb ka mid ah waftigii Madaxweynaha Somaliland ee maalmihii u dambeeyey ku sugnaa Israa’iil.
Madaxweynaha Somaliland, Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi (Cirro), ayaa ka hadhay waftigan, waxaana la filayaa inuu Hargeysa ku soo laabto maalmaha soo socda.
Garoonka Diyaaradaha Cigaal ee Hargeysa waxa ku sugan dadweyne iyo masuuliyiin u diyaar ah soo dhaweynta wasiirrada iyo masuuliyiinta kale ee qaybta ka ahaa waftiga Madaxweynaha Somaliland.

News DeskJune 19, 2026
Less than a minute
home

Related Articles

Madaxweyn ku-xigeenka JSL ayaa ka qayb galay Shirweynaha Labaad ee Caruurta JSL

June 19, 2026

Isreal Waa Dalkan Aduunka Ugu Awooda Badan ‘ Waa Dal Yurub Sameyn Ku Keh

June 19, 2026

C/Khaliif Iyo Ataash Waa Basaasiin Ee Yey Inoo Iman Iyaga Iyo Kuwa La Midkii

June 19, 2026

4 Saacadood ka horMareykanka oo qaaday xayiraadii dekedaha Iiraan

June 19, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker