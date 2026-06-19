𝐖𝐀𝐅𝐓𝐈𝐆𝐀 𝐌𝐀𝐃𝐀𝐗𝐖𝐄𝐘𝐍𝐀𝐇𝐀 𝐒𝐎𝐌𝐀𝐋𝐈𝐋𝐀𝐍𝐃 𝐐𝐀𝐘𝐁 𝐊𝐀 𝐌𝐈𝐃 𝐀𝐇 𝐎𝐎 𝐊𝐔 𝐒𝐎𝐎 𝐋𝐀ABAYSA 𝐇𝐀𝐑𝐆𝐄𝐘𝐒𝐀
Hargeysa ayaa maanta lagu soo dhaweynayaa qayb ka mid ah waftigii Madaxweynaha Somaliland ee maalmihii u dambeeyey ku sugnaa Israa’iil.
Madaxweynaha Somaliland, Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi (Cirro), ayaa ka hadhay waftigan, waxaana la filayaa inuu Hargeysa ku soo laabto maalmaha soo socda.
Garoonka Diyaaradaha Cigaal ee Hargeysa waxa ku sugan dadweyne iyo masuuliyiin u diyaar ah soo dhaweynta wasiirrada iyo masuuliyiinta kale ee qaybta ka ahaa waftiga Madaxweynaha Somaliland.