Trump: Waxaynu dib u bilaabaynaa duqaymaha haddii Iiraan aysan hoggaansamin

News DeskJune 17, 2026
Less than a minute

Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump oo ku sugan Faransiiska oo uu kaga qayb galayo shirka G7 ayaa sheegay heshiiska Iiraan ay la galeen uu yahay mid aan weli la ‘’dhammaystirin’’ ayna suurtagal tahay inuu duqaymaha dib u bilaabo haddii aanu ku qancin fulinteeda.

‘’Kani waa heshiis is-afgarad ah,’’ ayuu ka yiri kulan-doceedka shirka. ‘’Haddii aanan anigu jeclayn, dib ayaanu u tooganaynaa oo bambaanooyinka ugu garaacaynaa iyaga. Haddii aanan jeclaan, Haddii aysan si wanaagsan u dhaqmin, waxaynu dib ugu laabanaynaa duqaymaha’’.

Trump ayaa sheegay in heshiiska aysan ku jirin in si degdeg ah loo qaado cunaqabataynada saaran Iiraan, waxaana uu adkeeyay inuu bixin doono faahfaahin dheeri ah oo arrintan la xiriirta goor dambe.

News DeskJune 17, 2026
Less than a minute
home

Related Articles

War ka Soo kordhay iskaashiga Difaaca ee Somaliland iyo Isreal

June 17, 2026

Hindiya ayaa mamnuucday iibinta sharoobooyinka qufaca.

June 17, 2026

Burcad-badeed Soomaali ah oo weerarro kala duwan ku qaaday maraakiib marayay Gacanka Cadmeed iyo xeebaha Soomaaliya

June 17, 2026

Axmed Madoobe: Dowladda Federaalka laguma aamini karo mas’uuliyadda Hawada

June 17, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker