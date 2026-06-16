Trump oo Netenyahu u sheegay in uu xushmeeyo Lubnaan
Arrinta Lubnaan, Donald Trump waxa uu sheegay in Israa’iil ay la dagaalamaysay Xisbullah “in badan dad badana la dilayo”.
Mar la waydiiyay in uu ka niyad jabsan yahay ra’iisal wasaaraha Israa’iil Benjamin Netanyahu, Trump waxa uu sheegay in ay “xiriir weyn leeyihiin” balse waxa uu intaa ku daray in “ay tahay in uu mas’uul ka noqdo Lubnaan”.
“Ma aanan jeclayn in uu weerar ku qaaday…ka badbadis ayay ahayd,” ayuu yiri Trump.
Xog: Duqeymo cirka ah oo ay Israa’iil ka geysatay Beirut ayaa cadaadis saaray isku dayga lagu doonayay in lagu gaaro heshiis lagu soo afjarayo dagaalka sabtidii iyo axadii la soo dhaafay, iyadoo Trump uu xilligaas yiri: “Yeynan afuufin”
“Maraykanka la’aanteed, Israa’iil ma jiri lahayn… ma jiro madaxweyne kale oo diyaar u ahaa inuu sameeyo waxaan u sameeyay,” ayuu raaciyay.